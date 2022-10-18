Замість Анталії – військкомат. Як впливає мобілізація пілотів на авіацію РФ

Призвати можуть 25-50% пілотів

Російських пілотів пасажирських авіакомпаній продовжують призивати на війну з Україною. Списки із "заброньованих" співробітників три тижні лежать на затвердженні влади.

Що відбувається в цивільній авіації РФ на тлі санкцій та мобілізації, TRAVEL РБК-Україна розповів авіаексперт Володимир Біленький.

"Мобілізувати можуть до 50% російських пілотів"

Мобілізація в авіагалузі Росії відбувається хаотично, зазначають місцеві ЗМІ. Один із найяскравіших випадків стався наприкінці вересня – тоді другого пілота рейсу Уфа – Анталія не випустили за кордон, коли пасажири вже були на борту літака AZUR Air, через що рейс затримали.

На сьогодні російські авіакомпанії не виконують великої кількості рейсів і не використовують так багато пілотів, як у минулому, розповідає Володимир Біленький.

"Наприклад, AZUR Air скоротили флот з 22 до 12 літаків і звільнили велику кількість пілотів. Найбільший Boeing 777, яким вони літали в Домінікану, не використовують із лютого. Тому кількість пілотів, яка необхідна, дійсно скоротилася", - пояснює фахівець.

Фото: Кабіна пілотів літака "Sukhoi" (wikimedia.org/Ralf_Roletschek)

Наразі мобілізують других пілотів, перших компанії намагаються захистити, зазначає експерт. На його думку, навіть якщо призвуть велику кількість пілотів, це не завадить виконувати ту невелику кількість рейсів Росією та кілька міжнародних, що залишилися.

"Для тих обсягів польотів, які є, співробітників буде достатньо. Думаю, що вони зможуть підтвердити броню на 50-75% пілотів. Інші будуть мобілізовані, тому що багато хто з них має військовий досвід, прийшли із військової авіації, а росіяни втратили багато військових пілотів", - зазначає Володимир Біленький.

Втім, щоби натренувати льотчика з цивільної авіації знову у військову, потрібно багато часу – це місяці тренувань.

"Але багато пілотів прийшли в цивільну авіацію не з військової. Їх мобілізують як решту. Думаю, що і звільнені раніше пілоти будуть мобілізовані в першу чергу", - припускає він.

Чи скорочуватимуть рейси через дефіцит персоналу

Скорочувати рейси через втрати співробітників російським авіакомпаніям більше вже нікуди, звертає увагу Володимир Біленький. Обсяги рейсів значно зменшились через санкції.

"Зараз буде також низький сезон взимку, тому скорочення рейсів буде не через мобілізацію пілотів. Росіяни планують літати до Таїланду, В'єтнаму та Шрі-Ланки, збільшити кількість рейсів до ОАЕ. Але порівняно з минулими обсягами, один-два рейси на тиждень для "Аерофлоту" - це ніщо", - каже фахівець.

Російські авіакомпанії літають у "дружні" для РФ країни тільки літаками "Аерофлоту", які не можуть бути заарештовані в закордонних аеропортах. Гарантій, що лізингова компанія не звернеться до суду країни, де перебуває літак, немає.

Фото: Російські літаки залежать від зарубіжних деталей (unsplash.com/egor-myznik)

"При цьому навіть літаки не під санкціями на 100% залежать від зарубіжних деталей, на постачання яких накладено заборону. Тому це лише питання часу, скільки ще росіяни зможуть підтримувати їхню льотну спроможність. Ми вже знаємо, що почали розбирати літаки, почався "технічний канібалізм" , – зазначає експерт.

Але літаків багато, є що розбирати, тому якийсь час такий підхід допоможе тримати літаки на льоту, резюмує він.

Нагадаємо, ми писали, що в авіації РФ бояться дефіциту персоналу через мобілізацію.