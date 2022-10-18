Слідом за іншими країнами. Німеччина ускладнює видачу віз росіянам

Німеччина суттєво ускладнила одержання віз росіянам, хоч і не заборонила їм в'їзд повністю.

Тепер при оформленні дозволу на поїздку потрібно надавати витяг із банку, який працює в ЄС. Про це TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт VisaMetric.

Це єдиний візовий центр, акредитований представництвами Німеччини в РФ.

Тепер для візи до Німеччини як фінансову гарантію необхідно надати виписку із рахунку з банку, який працює в країнах Євросоюзу.

"До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника із банку, який діє у країнах-членах ЄС і піддається перевірці", - наголошується в переліку документів, які необхідно мати для оформлення туристичної візи.

Заявник повинен надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні 3 місяці. Ця умова стосується отримання візи для приватного чи ділового візиту, участі у культурному, науковому чи спортивному заході, поїздки на лікування.

Фото: Інформаційний стенд у Берліні (gettyimages.com)

Після того як Євросоюз скасував спрощений візовий режим для росіян, для оформлення віз до Німеччини почали приймати лише страховки, оформлені в ЄС.

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