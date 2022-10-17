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Поки не буде безпечно. Країна ЄС продовжила перебування українців

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Понеділок 17 жовтня 2022 11:31
Поки не буде безпечно. Країна ЄС продовжила перебування українців Фото: Українці в Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям та іноземцям, які постійно проживали в Україні, продовжили термін перебування у Нідерландах у зв'язку із війною. Вони зможуть залишатися у цій країні до 4 березня 2024 року.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Служби імміграції та натуралізації Нідерландів.

Зазначається, що таке рішення пов'язане із продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист ЄС до 2024 року, про що Єврокомісія оголосила 10 жовтня.

"Дія Директиви про тимчасовий захист (RTB) була продовжена до 4 березня 2024 року. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Це означає, що українці, біженці з постійним посвідкою на проживання або посвідкою на прихисток (біженці) в Україні мають право залишатися в Нідерландах на один рік довше", - йдеться на сайті відомства.

Ті, хто підпадають під дію RTB, мають право на житло, медичне обслуговування, освіту для неповнолітніх та можливість працювати. Директива може бути подовжена ще на один рік.

"Тимчасовий захист закінчується, коли закінчується максимальний термін або стає можливим безпечне повернення в Україну", - зазначають у службе.

Поки не буде безпечно. Країна ЄС продовжила перебування українців

Фото: Вулиці Амстердама, Нідерланди (unsplash.com//liam-mcgarry)

Між тим, у Нідерландах не продовжать дозвіл на проживання іноземців, які перебували в Україні із посвідкою на тимчасове проживання в нашій країні – наприклад, студенти або, хто приїхав по роботі. Вони більше не підпадатимуть під дію Директиви після 4 березня 2023 року. Але іноземціз постійною посвідкою на проживання в Україні або дозволом на прихисток мають право на захист до 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, у Чорногорії стартує програма безкоштовного розселення українців.

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