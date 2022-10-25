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Із сьогоднішнього дня туристи з РФ не зможуть потрапити до Чехії з візами ЄС

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Вівторок 25 жовтня 2022 14:06
Із сьогоднішнього дня туристи з РФ не зможуть потрапити до Чехії з візами ЄС Фото: Туристи у Празі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехія закрила кордони для російських туристів із шенгенською візою будь-якої держави. Заборона на в'їзд набула чинності 25 жовтня.

Таке рішення влада країни ухвалила 12 жовтня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага"

Тепер громадяни РФ не зможуть в'їхати до Чеської Республіки з туристичною метою або для участі у спортивних чи культурних заходах навіть за умови, що мають діючу шенгенську візу, видану іншою країною.

Таке рішення влада ухвалила після масованих ракетних ударів по території України 10-11 жовтня.

Чехія стала ще однією країною, яка відмовилася пускати росіян через війну в Україні. Раніше свої кордони закрили країни Балтії, Польща та Фінляндія.

За даними міністерства закордонних справ, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувало до 200 громадян Росії. Тепер їм буде відмовлено у в'їзді.

Із сьогоднішнього дня туристи з РФ не зможуть потрапити до Чехії з візами ЄСФото: Протест проти війни в Україні (gettyimages.com)

Чехія була першою державою ЄС, яка після початку війни призупинила видачу віз громадянам РФ за винятком гуманітарних причин. Заборона діє з 25 лютого, пізніше країна розширила її для громадян Білорусі.

Раніше видачу туристичних віз для росіян призупинили у Бельгії, Данії, Нідерландах та Словаччині.

Нагадаємо, ми писали, що Німеччина ускладнює видачу віз росіянам .

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