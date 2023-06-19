Виплати для переселенців в Україні. Що робити, якщо не надходять гроші

Фото: Виплати для ВПО в Україні (надане БФ "Право на Захист")

Після введення в Україні воєнного стану держава переглянула свій підхід до виплат людям, які змушені були змінити місце проживання через військові дії. Розмір такої допомоги на проживання становить для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, а для всіх інших – 2000 гривень.

Хто має право на такі виплати та куди звертатися, якщо гроші з якихось причин не надходять – РБК-Україна розповів координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист" Віталій Чорненький.

Хто з переселенців має право на виплати

Починаючи з травня 2022 року, допомога надається ВПО, які:

перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України; територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через "Дію", або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ; обліковувалися як ВПО до 24 лютого 2022 року ТА:

станом на 24 лютого 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

після 24 лютого 2022 року повторно перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

Фото: Розмір допомоги на проживання становить для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, а для інших – 2000 гривень (надане БФ "Право на Захист")

Чому можуть відмовити у виплатах. Поширені підстави

Громаду, з якої перемістилася людина, виключено з Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Це законна відмова у призначенні допомоги вперше та законна причина припинення виплат.

Виняток. Право на допомогу мають ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, ТА така людина подала заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року через "Дію" або надала" документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

Старі” ВПО не мають права на виплати

Це залежить від обставин. Так, право виплати мають і ВПО ДО 24.02.2023 року, які:

станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу; повторно (після 24 лютого 2022 р.) перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

ВПО має інші джерела доходу

Зверніть увагу. Це незаконна відмова, яка мала місце у перші місяці повномасштабного вторгнення. Нагадуємо, виплата допомоги на проживання ВПО не залежить від:

працевлаштування чи відкриття ФОП; купівлі рухомого або нерухомого майна; отримання міжнародних видів допомоги; отримання гуманітарної допомоги; отримання субсидії; отримання інших видів соціальної допомоги.

Фото: Вам не мають права відмовити у виплатах, якщо ви маєте інші джерела доходу (freepik.com)

ВПО повторно перемістилася, але НЕ поверталася додому

Це також незаконна підстава для припинення виплат. Бувають випадки, коли ВПО повторно перемістилися, й органи соціального захисту населення призупиняють виплати із різної аргументації, зокрема “очікуємо, коли попередній УСЗН передасть вашу справу нам”.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО ​​у разі, коли внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала допомогу, на яку мала право, допомога призначається за останнім місцем обліку.

ВПО із територій можливих бойових дій не мають права на виплати

Це ще одна незаконна відмова. #Юридичний Порадник розʼяснював деталі.

Діти ВПО не мають права на виплати

Діти, які народилися упереселенців, мають право на отримання довідки переселенця. Щодо допомоги на проживання, то вони мають право на грошові виплати за умови, що їх батьки після 24.02.2022 року перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації. Можна ознайомитися з деталями від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

ВПО відсутні за місцем фактичного проживання/перебування

Це також залежить від обставин. Якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Зверніть увагу. Дана обставина є підставою для припинення виплат, а не скасування довідки переселенця.

Фото: Якщо ви виїхали за кордон, виплати припиняються через тривалу відсутність за місцем проживання (Getty Images)

ВПО виїхали за кордон

Виїзд на постійне місце проживання за кордон є підставою для скасування довідки ВПО, а відповідно – і виплат. Також довідка скасовується, а виплати припиняються на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів). Крім того, якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то виплати припиняються.

Куди звертатися, якщо виплати не надходять

Якщо ж ви встановили, що маєте право отримати допомогу на проживання, але понад місяць її не отримуєте, зверніться до органу соціального захисту населення для з’ясування причини затримки.

Часто затримка трапляється через технічні проблеми. Якщо ж вам кажуть, що виплати для вас припинені, вимагайте письмову відповідь від органу соціального захисту. У випадку відмови надати таку відповідь надішліть письмове звернення із вимогою виплатити кошти, які вам належать.

Звернення варто надіслати або рекомендованим листом/листом з описом вкладення, або подати особисто із вимогою поставити відмітку про отримання органом Вашого звернення на другому примірнику звернення. Надалі це дозволить оскаржити неправомірну відмову у судовому порядку.

Мінреінтеграції рекомендує також звертатись не лише до органів соцзахисту чи ЦНАПу, а й безпосередньо до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48 або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

Раніше українцям пояснили, хто зможе отримати виплати 6660 гривень від ООН.

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