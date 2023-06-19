Выплаты для переселенцев в Украине. Что делать, если не приходят деньги

Фото: Выплаты для ВПЛ в Украине (предоставлено БФ "Право на Защиту")

После введения в Украине военного положения государство пересмотрело свой подход к выплатам людям, вынужденным сменить место жительства из-за военных действий. Размер такого пособия на проживание составляет для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен, а для всех других – 2000 гривен.

Кто имеет право на такие выплаты и куда обращаться, если деньги по каким-то причинам не поступают – РБК-Украина рассказал координатор направления юридической помощи БФ "Право на защиту" Виталий Черненький.

Кто из переселенцев имеет право на выплаты

Начиная с мая 2022 года, помощь оказывается ВПЛ, которые:

переместились с временно оккупированной РФ территории Украины; территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией, а также ВПЛ, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через "Дию", или при условии предоставления документального подтверждения от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ; были на учете как ВПЛ до 24 февраля 2022 года И:

по состоянию на 24 февраля 2022 года получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

после 24 февраля 2022 года повторно переместились с временно оккупированной РФ территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных РФ.

Фото: Размер пособия на проживание составляет для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен, а для других – 2000 гривен (предоставлено БФ "Право на Защиту")

Почему могут отказать в выплатах. Распространенные основания

Громаду, из которого переместилисю люди, исключено из Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Это законный отказ в назначении помощи и законная причина прекращения выплат.

Исключение. Право на помощь имеют ВПЛ, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и такой человек подал заявку на возмещение потерь до 20 мая 2022 через "Дию" или предоставил документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной злостью РФ.

"Старые" ВПЛ не имеют права на выплаты

Это зависит от обстоятельств. Так, право выплаты имеют и ВПЛ ДО 24.02.2023 года, которые:

по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь; повторно (после 24 февраля 2022 года) переместились с временно оккупированной РФ территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ.

ВПЛ имеет другие источники дохода

Обратите внимание. Это незаконный отказ, имевший место в первые месяцы полномасштабного вторжения. Напоминаем, выплата пособия на проживание ВПЛ не зависит от:

трудоустройство или открытие ФЛП; покупки движимого или недвижимого имущества; получения международных видов помощи; получения гуманитарной помощи; получения субсидии; получения других видов социальной помощи.

Фото: Вам не имеют права отказать в выплатах, если у вас есть другие источники дохода (freepik.com)

ВПО повторно переместились, но не возвращались домой

Это также незаконное основание прекращения выплат. Бывают случаи, когда ВПЛ повторно переместились, и органы социальной защиты населения приостанавливают выплаты из разной аргументации, в частности "ожидаем, когда предыдущий УСЗН передаст ваше дело нам".

В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ в случае, когда внутренне перемещенное лицо меняло свое место учета и не получило пособия, на которое имело право, помощь назначается по последнему месту учета.

ВПЛ с территорий возможных боевых действий не имеют права на выплаты

Это еще один незаконный отказ. #Юридический Советчик разъяснял детали.

Дети ВПЛ не имеют права на выплаты

Дети, родившиеся у переселенцев, имеют право на получение справки переселенца. Относительно помощи на жительство, они имеют право на денежные выплаты при условии, что их родители после 24.02.2022 года переместились из населенного пункта в районе военных (боевых) действий или оккупации. Можно ознакомиться с деталями от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

ВПЛ отсутствуют по месту фактического проживания/пребывания

Это тоже зависит от обстоятельств. Если после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления помощи на жительство со следующего месяца.

Обратите внимание. Данное обстоятельство является основанием для прекращения выплат, а не отмены справки переселенца.

Фото: Если вы уехали за границу, выплаты прекращаются из-за длительного отсутствия по месту жительства (Getty Images)

ВПЛ выехали за границу

Выезд на постоянное место жительства за границу является основанием для отмены справки ВПЛ, а соответственно – и выплат. Также справка отменяется, а выплаты прекращаются на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (более 60 дней). Кроме того, если после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплаты прекращаются.

Куда обращаться, если выплаты не поступают

Если же вы установили, что имеете право получить пособие на проживание, но больше месяца его не получаете, обратитесь в орган социальной защиты населения для выяснения причин задержки.

Часто задержка происходит из-за технических проблем. Если же вам говорят, что выплаты для вас прекращены, требуйте письменный ответ от органа социальной защиты. В случае отказа предоставить такой ответ пришлите письменное обращение с требованием выплатить принадлежащие вам средства.

Обращение сстоит отправить либо заказным письмом/письмом с описанием вложения, либо подать лично с требованием поставить отметку о получении органом Вашего обращения на втором экземпляре обращения. В дальнейшем это позволит оспорить неправомерный отказ в судебном порядке.

Минреинтеграции рекомендует также обращаться не только в органы соцзащиты или ЦНАПа, но и непосредственно в Минреинтеграцию на телефоны горячей линии по кризисным вопросам 15-48 или горячей линии Офиса уполномоченного по вопросам ВПО +38 (066) 813-62-39.

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