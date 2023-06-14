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Компенсації та документи. Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристів

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Середа 14 червня 2023 13:29
Компенсації та документи. Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристів Фото: Безоплатна правова допомога (facebook.com/Ukraine.Legal.Aid)
Автор: Катерина Гончарова

Українці, в тому числі переселенці, мають право на безоплатну юридичну допомогу. Багато проблем треба вирішити зокрема тим, хто мешкає на звільнених від окупантів територіях: відновити втрачені документи, отримати компенсацію за пошкоджене майно тощо.

Як переселенцям та мешканцям звільнених територій отримати безкоштовну допомогу юриста, РБК-Україна розповідає з посиланням на інструкцію від порталу БПД (Безкоштовної правової допомоги).

Хто має право на безкоштовну допомогу юристів

Серед найбільш поширених питань, з якими до юристів звертаються мешканці звільнених територій, – відновлення втрачених документів.

"Фахівці порадять, куди саме необхідно звернутися, щоб отримати новий документ, розкажуть, які папери слід зібрати для оформлення нового паспорта чи відновлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно", – йдеться у публікації.

Ще одне часте питання – про компенсацію зза зруйноване чи пошкоджене майно. Юристи розкажуть, як зафіксувати пошкодження і куди подати заяву.

"Всі громадяни України та особи, які перебувають під юрисдикцією України, можуть отримати юридичні консультації та розʼяснення законодавства (первинну правову допомогу) в системі безоплатної правової допомоги", – кажуть фахівці системи БПД.

На безкоштовний супровід та представництво інтересів у судах та інших органах (вторинна правова допомога) мають право:

  • ВПО;
  • малозабезпечені особи (з доходом менш як 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб);
  • люди з інвалідністю;
  • ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, потерпілі від катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту;
  • люди, постраждалі від домашнього насильства;
  • діти (особи неповнолітнього віку).

Компенсації та документи. Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристівФото: Одні з частих питань до юристів – відновлення документів та компенсація за зруйноване житло (facebook.com/Ukraine.Legal.Aid)

Як отримати безкоштовну правову допомогу

  • можна зателефонувати до контактного центру системи БПД 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні); номер для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону – за тарифами оператора зв’язку). Юристи на зв’язку в будні з 8:00 до 18:00;
  • також можна зателефонувати до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за допомогою Telegram https://t.me/+380677213103;
  • звернутися письмово у Telegram-чат https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка "Отримати консультацію");
  • звернутися особисто в одне з бюро правової допомоги, які утворені та функціонують по всій території України (адреси бюро перераховані дізнатися за посиланням: https://bit.ly/bpd_buro).

Щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, необхідно подати до найближчого за розташуванням бюро правової допомоги звернення та документи, які підтверджують відповідний статус особи.

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