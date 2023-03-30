Тільки особисто. Українцям пояснили, хто зможе отримати виплати 6660 гривень від ООН

Фото: Консультації у БФ "Право на захист" по виплатах ООН (надане РБК-Україна)

Грошові виплати від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) постраждалим від війни українцям становить 2220 грн на кожного члена родини на місяць. Кошти виплачують протягом трьох місяців, разом сума складає 6660 гривень.

Нерідко цю допомогу плутають з іншими виплатами. Наприклад, з одноразовою виплатою людям на деокупованих територіях. Також багато хто думає, що на такі виплати можна податися кілька разів. Але насправді їх можна отримати тільки одноразово.

У коментарі РБК-Україна фахівець розповіла, що треба знати про фінансову допомогу від УКБ ООН.

Заявку не можна подати онлайн. Що треба знати про виплати від ООН

Фінансова допомога для ВПО та постраждалим від воєнних дій – це виплати, які в Україні реалізують різні міжнародні організації.

У кожної з таких організацій – свої умови та засади надання допомоги та, зазвичай, така інформація публікується на офіційних інформаційних каналах, пояснює РБК-Україна програмна координаторка невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Наталія Бриль.

"УВКБ ООН безпосередньо не здійснюють збір даних на отримання допомоги. Цю функцію виконують партнери. На сьогодні БФ “Право на захист” став єдиним партнером, який проводить збір даних на отримання багатоцільової грошової допомоги", – каже співрозмовниця.

Працівники Фонду консультують людей у 16 областях країни та вносять дані тих людей, що підпадають під критерії багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН.

Зверніть увагу. Подати онлайн-заявку на цей вид допомоги неможливо, і збір даних проводиться лише за особистої присутності всіх членів родини.

Фото: Допомога видається одноразово, і якщо ви вже отримували виплати від інших організацій, заявку буде розцінено як повторну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також важливо пам’ятати, що така фінансова допомога є одноразовою, тобто отримати її зможуть лише ті особи чи родини, що ще не подавали заявку на міжнародну фінансову допомогу раніше. Адже згодом дані, що внесені в систему, перевіряються.

"Якщо встановлюється факт отримання грошової допомоги від інших організацій чи від УВКБ ООН – заявку буде розцінено як повторну, і кошти не будуть нараховані цій людині знову", – пояснює Наталія Бриль.

Важливо: Благодійний фонд “Право на захист” не здійснює виплати українцям. Вся грошова допомога надходить від Управління Верховного комісара ООН. Ознайомитися із детальною інформацією про умови грошової допомоги від УВКБ ООН, а також знайти адреси пунктів збору даних можна за посиланням.

З питаннями щодо виплат можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 або на електронну пошту: unhcrukraine.cash@gmail.com

Також є телеграм-канал БФ “Право на захист” з необхідною інформацією, де також можна поставити питання.

Українці, які змушені були тікати від війни в більш безпечні регіони країни, можуть оформити статус ВПО, який дає право на низку пільг. Ми писали, які виплати можуть отримати переселенці в Україні.

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