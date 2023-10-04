До Варшави за 9 годин. Скільки коштуватимуть квитки на новий поїзд до Польщі

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий поїзд із Рава-Руської на Львівщині до Варшави. Цей маршрут має розвантажити прикордонні пункти пропуску.

Які умови поїздки та скільки доведеться заплатити за поїздку, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку речника "УЗ" Олександра Шевченка.

Із 15 жовтня між Україною та Польщею відкривається новий залізничний маршрут. Із прикордонної станції Рава-Руська до Варшави курсуватиме поїзд польської компанії SKPL.

Пасажирам пропонують маршрут із міст західної України зі зручною пересадкою на поїзд до Варшави.

"Пів року планування, узгоджень та роботи графістів, оперативників і ще низки дотичних команд – і вперше за 18 років Львів та Варшава будуть поєднані поїздами", – написав Олександр Шевченко.⠀

Відтепер можна буде дістатися зручним українським ДПКр-3 (дизельним поїздом) із Коломиї через Івано-Франківськ, Калуш, Стрий, Львів до станції Рава-Руська.

"Там організована пересадка "двері в двері" з поїзда української колії (1520 мм) на поїзд євроколії (1435 мм). Це теж комфортний сидячий поїзд польського SKPL", – додав речник "Укрзалізниці".

Інфографіка: Новий маршрут до Любліна та Варшави (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Зазначається, що подорож від Львова до столиці Польщі триватиме 9,5 годин. Пасажирів попереджають, що при пересадці у Рава-Руській поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів, тому за можливі запізнення можна не хвилюватися.

Придбати квитки вже можна через застосунок УЗ, на сайті та в міжнародних касах вокзалів. Це можна зробити одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно.

Вартість: 1200 грн (від 1170 грн) другим класом із кондиціонером. У 1 класі – приблизно на 150 грн дорожче.

Нагадаємо, ми писали, що квитки на ще один міжнародний поїзд можна купити онлайн. Відтепер для поїздки до Словаччини не треба шукати каси.

Із 26 липня "Укрзалізниця" продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна буде тільки через каси.

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