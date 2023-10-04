В Варшаву за 9 часов. Сколько будут стоить билеты на новый поезд в Польшу

Укрзализныця открыла продажу билетов на новый поезд из Рава-Русской на Львовщине в Варшаву. Этот маршрут должен разгрузить пограничные пункты пропуска.

Какие условия поездки и сколько придется заплатить за поездку, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу спикера "УЗ" Александра Шевченко.

С 15 октября между Украиной и Польшей открывается новый железнодорожный маршрут. С пограничной станции Рава-Русская в Варшаву будет курсировать поезд польской компании SKPL.

Пассажирам предлагают маршрут из городов западной Украины с удобной пересадкой на поезд в Варшаву.

"Пол года планирования, согласований и работы графистов, оперативников и ряда смежных команд – и впервые за 18 лет Львов и Варшава будут соединены поездами", – написал Александр Шевченко.⠀

Теперь можно будет добраться удобным украинским ДПКр-3 (дизельным поездом) из Коломыи через Ивано-Франковск, Калуш, Стрый, Львов до станции Рава-Русская.

"Там организована пересадка "двери в двери" из поезда украинской колеи (1520 мм) на поезд евроколеи (1435 мм). Это тоже комфортный сидячий поезд польского SKPL", – добавил спикер "Укрзализныци".

Инфографика: Новый маршрут в Люблин и Варшаву (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Отмечается, что поездка из Львова в столицу Польши будет длиться 9,5 часов. Пассажиров предупреждают, что при пересадке в Рава-Русской поезд будет всегда ждать всех пассажиров, поэтому за возможные опоздание можно не волноваться.

Купить билеты уже можно через приложение УЗ, на сайте и в международных кассах вокзалов. Это можно сделать одним кликом с поисковым запросом от необходимого города в Украине до Варшавы или Люблина или обратно.

Стоимость: 1200 грн (от 1170 грн) вторым классом с кондиционером. В 1 классе – примерно на 150 грн дороже.

Напомним, мы писали, что билеты на еще один международный поезд можно купить онлайн. Теперь для поездки в Словакию не нужно искать кассы.

С 26 июля "Укрзализныця" продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Вернуть билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления можно будет только через кассы.

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