Міжнародні квитки "УЗ" можна буде купити тільки онлайн: перелік напрямків
Із 26 липня "Укрзалізниця" продаватиме квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Це один із кроків боротьби з перекупниками.
Водночас, повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна буде тільки претензійним порядком через каси, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".
Квитки на які поїзди треба купувати через сайт чи додаток
Продаж квитків на міжнародні рейси "Укрзалізниці" відбуватиметься так:
- поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;
- поїзд 93/94 Харків-Хелм – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;
- поїзди 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;
- поїзд 36/35 Одеса-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;
- поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;
- поїзд 73/74 Харків-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси;
- поїзд №67/68 Київ-Варшава – продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси;
- "Інтерсіті+" №705/706, 715/716 Київ-Перемишль – продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн;
- поїзд №351К/351Л Київ-Кишинів – продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.
Через каси придбати і повернути квитки можна буде на такі поїзди:
- №749/149 Київ-Відень;
- №140/149 Чоп-Відень;
- №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице;
- №31, 33/34 Мукачево-Будапешт.
Зазначається, що інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває.
Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Коли можна придбати квитки на міжнародні рейси
Продаж квитків на усі міжнародні рейси "Укрзалізниці" відривається за 20 днів.
Продажі на найбільш затребуваний поїзд №67/68 Київ-Варшава починатимуться щодня о 09:00, на всі інші напрямки – щодня о 08:00.
Також квитки з'являтимуться у відкритому продажі після повернення іншими пасажирами:
- місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за 2 доби до відправки;
- місця, здані пасажирами в добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка.
Нагадаємо, ми писали, чи чекають поїзди "УЗ" пасажирів, які запізнюються у Польщі.
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