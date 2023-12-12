Український криголам дійшов до станції "Вернадський": яскраві фото

Український криголам "Ноосфера" дійшов до антарктичної станції "Академік Вернадський" раніше запланованого терміну. Корабель доставив учасників української сезонної експедиції.

Який був шлях із Кейптауна та куди вирушить криголам далі, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Вночі 11 грудня криголам "Ноосфера", який здійснює третій антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором, дійшов до української антарктичної станції "Академік Вернадський". Із Кейптауна науково-дослідне судно вирушило 17 листопада.

Криголам дістався "Вернадського" раніше запланованого терміну. Завдяки гарній погоді та злагодженій роботі польської та української команд, розвантаження на попередній локації – польській станції "Арцтовський"– пройшло за рекордні 3 доби.

"А ось йти з Кінг Джорджа до Галіндезу (це острови, де розташовані польська та українська бази) довелося повільно. Такої кількості різноманітних айсбергів наші моряки ще не бачили, і всі їх треба було майстерно оминати", – розповідають українські полярники.

Учасників української сезонної експедиції вдалося швидко переправити на берег. "Ноосфера" не причалює до острова, де розташована станція, через складний рельєф. Судно стоїть неподалік, а людей та вантажі до станції доставляють невеликими човнами.

Фото: Айсберги на шляху до станції "Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter)

"Наступний тиждень буде гарячим. Але настрій у всіх піднесений, бо так радісно через 8 місяців побачити своїх друзів та колег, ще й з купою корисних речей і смаколиків", – зазначають зимівники.

Найближчими днями судно розвантажуватимуть, запустять ремонтні та інші роботи. Технічна команда сезонної експедиції продовжить модернізацію станції, розпочату ще до війни, а науковий загін сезону проводитиме додаткові дослідження.

Фото: Криголам "Ноосфера" прибув до станції "Академік Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter)

Після завершення розвантаження криголам вирушить до Чилі, щоб доправити туди польських полярників, які зараз перебувають на його борту. Українське судно вже третій рік поспіль замість російського забезпечує перезмінку на польській антарктичній станції "Арцтовський".

У Чилі "Ноосфера" чекатиме на ще один сезонний загін науковців, які проведуть дослідження з борту судна, і нову команду українських зимівників, щоб доставити їх до "Вернадського".

Нагадаємо, ми писали, що український криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон. Нинішня експедиція судна є спільною українсько-польською.

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