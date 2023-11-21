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Український криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон: фото

Вівторок 21 листопада 2023 18:47
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Український криголам "Ноосфера" розпочав третій антарктичний сезон: фото Фото: Криголам "Ноосфера" (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ольга Маджумдар

Днями український криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна в Антарктику. Це буде вже його третій антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.

Нинішня експедиція судна є спільною українсько-польською, розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Оскільки експедиція частково фінансується Польською антарктичною програмою, криголам спочатку вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський" на острові Кінг Джордж. Туди доправлять команду полярників та вантажі.

Після цього судно вирушить до української станції "Академік Вернадський" із сезонною експедицією та вантажами. Більшість учасників – технічні спеціалісти, які завершуватимуть модернізацію станції, яка розпочался ще до війни. Планується реконструювати причал, замінити систему водопостачання.

Також серед учасників сезонної експедиції є три науковця: біолог, метеоролог та геофізик.

Фото: Антарктична експедиція (facebook.com/AntarcticCenter)

Очікується, що судно дістанеться до Антарктики із ПАР в першій декаді грудня.

"Ноосфера" вже успішно відпрацювала два антарктичні сезони із січня 2022 року. До нового антарктичного сезону було виконано багато робіт з технічного обслуговування та вдосконалення роботи криголама. Судно оснастили новим навігаційним та іншим обладнанням. У тому числі, надпотужними прожекторами, які значно покращать умови роботи в складній льодовій обстановці.

Нагадаємо, ми писали, що на станції Вернадський назвали перше дитинча тюленя цього року.

Раніше українські полярники розповіли про туризм в Антарктиді. За останні роки кількість антарктичних туристів подвоїлася. У сезоні 2022-2023 років в Антарктиді побувало понад 72 тисяч людей.

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