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Украинский ледокол дошел до станции "Вернадский": яркие фото

Вторник 12 декабря 2023 15:25
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Украинский ледокол дошел до станции "Вернадский": яркие фото Фото: Украинский ледоколам в Антарктике (коллаж РБК-Украина/facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинский ледокол "Ноосфера" дошел до антарктической станции "Академик Вернадский" раньше запланированного срока. Корабль доставил участников украинской сезонной экспедиции.

Какой был путь из Кейптауна и куда отправится ледокол дальше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра.

Ночью 11 декабря ледокол "Ноосфера", совершающий третий антарктический сезон под сине-желтым флагом, дошел до украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Из Кейптауна научно-исследовательское судно вышло 17 ноября.

Ледоколам дошел до "Вернадского" раньше запланированного срока. Благодаря хорошей погоде и слаженной работе польской и украинской команд, разгрузка на предыдущей локации – польской станции "Арцтовский" – прошла за рекордные 3 суток.

"А вот идти из Кинг Джорджа до Галиндеза (это острова, где расположены польская и украинская базы) пришлось медленно. Такого количества разнообразных айсбергов наши моряки еще не видели, и все их нужно было искусно обходить", – рассказывают украинские полярники.

Участников украинской сезонной экспедиции удалось быстро переправить на берег. "Ноосфера" не причаливает к острову, где расположена станция, из-за сложного рельефа. Судно стоит неподалеку, а людей и грузы на станцию доставляют небольшими лодками.

Фото: Айсберги по пути на станцию "Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter)

"Следующая неделя будет горячей. Но настроение у всех приподнятое, потому что так радостно через 8 месяцев увидеть своих друзей и коллег, еще и с кучей полезных вещей и вкусностей", – отмечают зимовщики.

В ближайшие дни судно будут разгружать, запустят ремонтные и другие работы. Техническая команда сезонной экспедиции продолжит модернизацию станции, начатую еще до войны, а научный отряд будет проводить дополнительные исследования.

Фото: Ледокол "Ноосфера" прибыл на станцию "Академик Вернадский" (facebook.com/AntarcticCenter)

После завершения разгрузки ледокол отправится в Чили, чтобы доставить туда польских полярников, которые сейчас находятся на его борту. Украинское судно уже третий год вместо российского обеспечивает пересменку на польской антарктической станции "Арцтовский".

В Чили "Ноосфера" будет ждать еще один сезонный отряд ученых, которые проведут исследования с борта судна, и новую команду украинских зимовщиков, чтобы доставить их на "Вернадский".

Напомним, мы писали, что украинский ледокол "Ноосфера" начал третий антарктический сезон. Нынешняя экспедиция судна является общей украинско-польской.

Ранее украинские полярники рассказали о туризме в Антарктиде. За последние годы количество антарктических туристов удвоилось. В сезоне 2022-2023 годов в Антарктиде побывало более 72 тысяч человек.

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Антарктида науковці полярники Станция Вернадского
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