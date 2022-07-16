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Более тысячи украинцев оказались без жилья в Британии: в чем причина

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Суббота 16 июля 2022 14:11
Более тысячи украинцев оказались без жилья в Британии: в чем причина Фото: Украинские беженцы в Велкобритании (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Большое число беженцев остались без крова с момента прибытия в Англию

Более 1000 украинских беженцев остались без крова с момента прибытия в Англию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Big Issue.

Новые правительственные данные показывают резкий рост числа украинских беженцев, которые обращаются за помощью с жильем. Всего за месяц количество семей беженцев из Украины, которые нуждались в такой помощи, выросло на 400. Таким образом, их стало более тысячи.

"Такие цифры вызывают беспокойство"

"Цифры представляют собой резкий рост по сравнению с первоначальными данными, опубликованными в июне. Реальная цифра, вероятно, будет намного выше, ведь только 242 из 308 местных советов сообщили, сколько домохозяйств они поддерживали", — пишет издание.

"Вызывает беспокойство очередной рост числа бездомных среди украинских беженцев в Великобритании. Это доведенные до отчаяния семьи, которые бежали от войны и пережили травму – мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить их безопасность здесь, в нашей стране", — сказал исполнительный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон.

Более тысячи украинцев оказались без жилья в Британии: в чем причина

Фото: Число украинцев, оставшихся без жилья в Великобритании, выросло (Getty Images)

В прошлом месяце министр по делам беженцев лорд Харрингтон заявил, что число украинских беженцев без дома, в настоящее время "мизерное", но правительство следит за ситуацией.

"Моя моральная и ответственная работа заключается в том, чтобы с людьми обращались должным образом", — сказал он.

Отметим, все большее количество стран заявляют, что у них не осталось доступных вариантов жилья для беженцев, которые предоставляет государство. К примеру, в аэропорту Дублина из-за нехватки мест вынуждены ночевать около 150 украинцев.

Также поддержку украинских беженцев приостановили в Шотландии, а новоприбывшие в лагеря Норвегии жалуются на трудные условия.

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