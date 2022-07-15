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Все места переполнены. В Дублине украинские беженцы ночуют в аэропорту

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 14:30
Все места переполнены. В Дублине украинские беженцы ночуют в аэропорту Фото: Аэропорт в Дублине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Из-за перегруженности центров помощи в городе откроют временный лагерь для беженцев

Украинцы, прибывающие в Ирландию, вынуждены спать на надувных матрасах в старом терминале аэропорта Дублина, поскольку транзитный узел Citywest переполнен.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Irish Examiner.

По данным издания, многим беженцам пришлось спать на голом полу старого здания аэровокзала Дублинского аэропорта, но беженцы были благодарны за то, что наконец-то попали в тихое место и спаслись от обстрелов.

"Они очень благодарны за то, что у них есть. Но вчера спали на голом полу"

С такой же ситуацией сталкиваются те, кто просит убежища и прибывает в Дублин из других стран.

Многие вынуждены остаться в старом здании аэровокзала, так как в предоставленных государством жилых помещениях нет свободных мест. В здании находятся около 250 человек, из них около 150 женщин и детей, которые прибыли из Украины.

Все места переполнены. В Дублине украинские беженцы ночуют в аэропорту

Фото: В аэропорту ночуют примерно 150 беженцев из Украины, для которых не оказалось свободного жилья (Getty Images)

Украинский волонтер Маргарита Калиниченко рассказала, что люди, прибывшие в среду, спали на полу. Ей сообщили о примерно 150 беженцах из Украины, для которых не оказалось свободного жилья, так как все доступные ранее варианты уже заняты.

"Они очень благодарны за то, что сейчас здесь тихо, и они не требовательны или что-то в этом роде. Они очень благодарны за то, что у них есть. Но вчера они спали на голом полу", — обратила внимание волонтер.

Вместе с тем людей, прибывающих из Украины, предупредили о нехватке жилья в Ирландии. "Они знают про доступные варианты, и должны решить, куда лучше пойти", — добавила женщина.

Для беженцев откроют еще один лагерь. Мера будет временной

Вскоре специальные палатки для беженцев установят на территории кампуса Citywest в Дублине. Конференц-центр в Ситивесте, открывшийся в марте как центр обработки информации для украинцев, тоже перегружен: десятки прибывающих спят на стульях.

В настоящее время в стране фактически закончились варианты размещения, что привело к огромной перегрузке кампуса, и установка палаток рассматривается как краткосрочное решение", — пишут в Irish Examiner.

Все места переполнены. В Дублине украинские беженцы ночуют в аэропорту

Фото: Проблема возникла не только для украинцев: в аэропорту разместились и те, кто едет из других стран (Getty Images)

Правительственные учреждения также пытаются найти другие временные центры, где можно было бы обрабатывать заявки прибывающих и размещать их где-то до тех пор, пока не будут найдены долгосрочные варианты жилья.

Также в стране откроют палаточный городок в графстве Мит: его построили еще в марте прошлого года на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя конференц-центр Citywest изначально открыли для украинцев, там сейчас много тех, кто прибывает из других стран и просит убежища в рамках системы Международной службы защиты (IPS).

Украинцев принимают охотнее. Почему возникла проблема

Некоторые объясняют проблему тех, что по всей Европе увеличилось количество заявителей, подпадающих под международную систему защиты. Карантин из-за пандемии отменили, и они стали подавать больше просьб об убежище.

Один источник сказал, что украинцев хотят принимать гораздо охотнее, чем беженцев из других стран.

"Беженцы из Украины — это в основном женщины и дети, в то время как люди из других стран — одинокие мужчины", — сказал собеседник.

Чиновники заверяют, что проблема со временем решится — по мере того, как будут открывать временные места размещения и будут искать беженцам новое постоянное жилье.

Напомним, украинцев предупреждают об условиях в лагерях Норвегии.

Также в Шотландии приостановят поддержку беженцев из Украины: названа причина.

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