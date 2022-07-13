"Надо перетерпеть". Украинских беженцев предупреждают об условиях в лагерях Норвегии

Украинцы жалуются на питание и условия проживания

Украинцы, которые нашли прибежище от войны в Норвегии, часто хвалят условия для беженцев в этой стране.

Но в некоторых лагерях временного пребывания украинцам не везет, и они жалуются на условия, в которых месяцами приходится ждать распределения.

Своей историей с TRAVEL РБК-Украина поделилась одна из украинских беженок.

"Люди по 16 человек живут в комнатах, в которых даже нет окон на улицу"

Украинка, которая после того, как ее дом в родном городе разбомбили, отправилась сначала на запад Украины, а потом в Норвегию, очутилась в одном из временных лагерей в этой стране. Там ей вместе с сотнями других украинцев приходится жить в малокомфортных условиях уже длительный срок.

Свое настоящее имя беженка называть боится, но публикует факты о своей ситуации в Facebook под именем Валерия и делится с РБК-Украина подробностями своего пребывания.

"Я человек, умеющий ценить добро и помощь в это тяжелое время. Но то, что происходит в лагере для беженцев из Украины в Конгсберге в Норвегии – это что-то с чем-то. Надеюсь, правительство Норвегии хоть таким образом обратит внимание на то, что там происходит", - говорит она.

Фото: Лагерь для беженцев в Конгсберге (предоставлено РБК-Украина)

По ее словам, случаи, когда люди в лагере находятся две недели, единичные. Чаще всего беженцы живут там месяцами. Но условия комфортны только при краткосрочном пребывании.

"Лагерь забит под завязку. Пока в лагере было 200-300 человек, то обстановка была совершенно другой, сейчас - 600-700. Люди по 16 человек из разных семей живут в комнатах, в которых даже нет окон на улицу. Окна выходят в общий коридор, где ночью шумно. Двухэтажные кровати разобрали, потому что не у всех есть здоровье прыгать туда-сюда месяцами. Поэтому мест для прохода в комнатах очень мало", - описывает она бытовые условия.

Фото: Заселенные комнаты в лагере (предоставлено РБК-Украина)

По словам беженки, персонал лагеря слабо следит за поддержанием чистоты в местах общего пользования. Туалеты и душевая там общие.

Сейчас в лагере началось заражение COVID, но дезинфекторы в коридорах пустые.

"Дети здесь очень начали болеть ковид и их не лечат, только карантин 4 дня. Нет даже врача, который мог бы послушать ребенка. В лучшем случае дают парацетамол в медпукте, другие лекарства отправляют покупать за карманные деньги", - возмущается Валерия.

Гигиенических средств не хватает, а "гуманитарка" – раз в месяц

Украинка жалуется: нет нормального доступа к стиральным машинам и средствам гигиены. Чтобы получить гель для душа, нужно вовремя узнать о выдаче и выстоять очередь. Порошок для стирки тоже отсутствует регулярно, постельное ребенка приходится стирать раз в две недели.

Фото: "Магазин" для беженцев в Конгсберге (facebook.com/refugeeswelcomekongsberg)

Купить самостоятельно средства гигиены сложно - 200 крон в месяц (20 евро) на карманные расходы не хватает.

"Есть "магазин", куда люди сносят вещи и волонтеры их перебирают, но попасть туда можно раз в месяц, лучшее попадается первым 5-8 людям в списке. Как ни крути, человек который приехал из зоны боевых действий в одних трусах, даже белья здесь не получит. В лучшем случае - какую-то футболку с пятном или дырявую. Проверено на себе", - рассказывает Валерия.

"На выходе из столовой поставили охранников, чтобы мы не брали еду"

Особое возмущение у Валерии вызывает подход к питанию – еду ограничивают, а на блюдах экономят. Например, в обед часто дают суп сладкий или перченый "из кубиков" и кусок хлеба. Могут сделать суп из недоеденных накануне макарон, говорит она. Иногда дают яблоко или банан, детям порцию сыра.

"Хотя утром кормят неплохо: колбаса, сыр. А в обед суп невозможно есть, люди запаривают "мивину", - делится беженка.

С каждым днем очереди в столовую растут, отмечает она. Люди стараются зайти в числе первых, чтобы им хватило порции мяса или рыбы. Если с начала работы лагеря был "шведский стол", то сейчас еду выдают порционно.

"Бывают дни, когда кормят более-менее нормально. Дают мясо и рыбу в кляре. Но это раз в неделю, максимум - два", - отмечает беженка.

Фото: Лагерь для беженцев в Конгсберге внутри (коллаж РБК-Украина)

По ее словам, в последнее время детям по утрам стали готовить овсянку. Но из-за раннего завтрака не все дети могут ее поесть.

"В семь часов ребенок спит, разбудить силой и покормить не получится. В полдевятого уже овсянки нет. Приходится какой-то хитростью выносить ту кашу из столовой. Но сегодня написали, что с пакетами и рюкзаками в столовую нельзя. Сейчас там поставили охранников, которые требуют вернуть еду обратно - будь то каша или бутерброд, или просто кусочек хлеба", - описывает Валерия нововведения в лагере.

"Совершенно нечем кормить маленьких детей - и это очень болезненная тема. У нас просто нет средств покупать ребенку еду. Ребенок ест хлеб - часто это наш обед. Говорят, раньше стояли смеси для детей и каши от года до трех. Но я здесь не видела никакого детского питания вообще", - жалуется она.

"Трое из десяти беженцев не выдерживают и уезжают", - волонтер

Под постом Валерии другие украинцы отмечают: по опыту предыдущих беженцев, в этом лагере были хорошие условия, еды и вещей первой необходимости хватало.

"Именно этот лагерь был без жалоб, наверное, тогда жило мало еще народа, считался неплохим на фоне других", - объясняет РБК-Украина волонтер Елена Русакова, которая живет в Норвегии 15 лет. Она помогает украинским беженцам с марта.

Фото: Оформление украинских беженцев (gettyimages.com)

По ее словам, лагеря беженцев содержит государство, но их передали нескольким частным фирмам, которые на всем экономят и поддерживают низкий стандарт, хоть и не повсеместно. Лагеря могут представлять собой от 3-4-звездочных отелей до модульных домиков (бытовок), бывших военных казарм, бывших корпусов больницы или домов престарелых.

"Люди приезжают и сначала их ждет регистрация, тогда обычно отель или лагерь-приемник под Осло. Это от пары дней до пары недель. Потом второй этап - лагерь беженцев, там дело рассматривают, дают решение, распределяют в какой муниципалитет, и муниципалитет ищет им жилье, или кто-то ищет себе сам. По коллективной защите решение сейчас занимает 2-4 недели", - описывает она процедуру для новоприбывших.

Но не все украинские беженцы, по ее словам, выдерживают длительное пребывание в лагере. Когда по какой-то причине решение о расселении задерживается, многие уезжают.

"Надо перетерпеть, но многие беженцы уезжают, примерно 3 из 10 - многие из них и из-за условий, так как тут не сахар в лагерях, нельзя с животными, или "достало" ждать. В основном, в Киев, на западную Украину вернулось много", - обращает внимание волонтер.

Обычные беженцы по политическим мотивам или сирийцы живут в лагерях среди поля и могут ждать решения 1-2 года. Валерия, по словам волонтера, живет в лагере в городе, где можно в магазины сходить, на поезде в Осло доехать. Из таких лагерей беженцев свободно выпускают, а вот внутрь на территорию запрещено даже волонтерам - в целях безопасности.

"Эта система лагерей многие годы была, ее законсервировали после волны 2015-2016 из Сирии и вот снова открыли все", - говорит Елена Русакова.

Фото: Один из вариантов лагерей для беженцев в Норвегии (gettyimages.com)

Кому будет комфортно в Норвегии жить на пособии

Украинские беженцы, которые получат расселение после лагеря, могут рассчитывать на жилье, пособие на жизнь, курсы языка и интеграции. Фактически можно год жить в собственном жилье и получая пособия на уровне коренного норвежца, объясняет волонтер.

Украинских беженцев обычно селят в маленьких местах - на севере чаще всего в отдельный дом, в городе побольше будет таунхаус или квартира. Хуже всего условия в Осло, но украинцы не хотят на север или в маленькие городки. При расселении дают деньги на бытовую технику, мебель, посуду.

По словам Елены Русаковой, маленькие населенные пункты с удовольствием принимают беженцев: например, можно поселиться в хорошем доме на острове с населением 500 человек, куда туристы едут за большие деньги, но из крупного города украинцам может быть сложно адаптироваться.

Фото: В маленьких поселениях Норвегии с радостью принимают беженцев (unsplash.com/tobias-tullius)

"В основном в Норвегию нормально ехать маме с 2-3-4 детьми, которой не до работы или рожать скоро - тут все условия несколько лет переждать, тем более, детям и беременным больше стараются помочь. Если ходить на интеграционную программу, то пособие на руки будет 1350 евро. Тогда за жилье нужно самим платить, но будут доплачивать до прожиточного минимума. Школа бесплатно, продленка и садик будут с субсидией, так как низкий доход", - рассказывает Елена о помощи украинцам в Норвегии.

Напомним, мы писали, что украинка поделилась наблюдениями о жизни в Бельгии.