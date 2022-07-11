ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шотландия приостановит программу поддержки украинских беженцев: названа причина

Новина українською →
Эдинбург, Понедельник 11 июля 2022 18:44
Шотландия приостановит программу поддержки украинских беженцев: названа причина Фото: Шотландия приостановит программу поддержки украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Шотландия на три месяца приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины в связи с нехваткой подходящего жилья.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом говорится в заявлении правительства Шотландии.

В ведомстве подчеркнули, что 4666 украинцев уже приняли в Шотландии по специальной программе поддержки, которая предусматривает предоставления жилья. Еще около 18 тысяч граждан Украины подали соответствующие заявки.

В правительстве объясняют, что такой резкий рост беженцев может привести к экстренному размещению, которое не соответствует "теплому шотландскому приему".

Стоит заметить, украинские беженцы при оформлении британской визы могут выбрать шотландское правительство в качестве спонсора и тогда им предоставляют жилье. Такую возможность отменят в среду, 13 июля.

По информации ведомства, для 18 тысяч украинских беженцев, которые прибудут в ближайшее время, уже предусмотрели размещение в гостиницах и университетских кампусах и даже пассажирском судне.

При этом совет Северного Ланаркшира объявил о планах восстановить две жилые башни, которые планировали снести. Там также разместят граждан Украины.

Министр правительства Шотландии, ответственный за поддержку украинских беженцев, Нил Грей подчеркнул, что такое решение позволит "обеспечивать прием людей из Украины, которого они заслуживают".

Напомним, ранее стало известно, что власти Шотландии предложили провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии 19 октября в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Шотландия Беженцы Война России против Украины
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно