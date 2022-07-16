ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше тисячі українців опинилися без житла у Британії: в чому причина

Новость на русском →
Субота 16 липня 2022 14:11
Більше тисячі українців опинилися без житла у Британії: в чому причина Фото: Українські біженці у Велкій Британії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Багато біженців залишилися без даху над головою з моменту прибуття в Англію

Понад 1000 українських біженців залишилися без даху над головою з моменту прибуття в Англію.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Big Issue.

Нові урядові дані показують різке зростання числа українських біженців, які звертаються за допомогою з житлом. Всього за місяць кількість сімей біженців з України, які потребували такої допомоги, зросла на 400. Таким чином, їх стало більше тисячі.

"Такі цифри викликають занепокоєння"

"Цифри являють собою різке зростання в порівнянні з початковими даними, опублікованими в червні. Реальна цифра, ймовірно, буде набагато вищою, адже тільки 242 з 308 місцевих рад повідомили, скільки домогосподарств вони підтримували", — пише видання.

"Викликає занепокоєння чергове зростання числа бездомних серед українських біженців у Великій Британії. Це доведені до відчаю сім'ї, які втекли від війни та пережили травму – ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити їх безпеку тут, в нашій країні", – сказав виконавчий директор Ради у справах біженців Енвер Соломон.

Більше тисячі українців опинилися без житла у Британії: в чому причина

Фото: Кількість українців, які залишилися без житла у Великій Британії, зросла (Getty Images)

Минулого місяця міністр у справах біженців лорд Харрінгтон заявив, що число українських біженців без дому, в цей час "мізерне", але уряд стежить за ситуацією.

"Моя моральна і відповідальна робота полягає в тому, щоб з людьми поводилися належним чином", — сказав він.

Зазначимо, все більша кількість країн заявляють, що у них не залишилося доступних варіантів житла для біженців, які надає держава. Наприклад, в аеропорту Дубліна через брак місць змушені ночувати близько 150 українців.

Також підтримку українських біженців призупинили у Шотландії, а новоприбулі в табори Норвегії скаржаться на тяжкі умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія жилье для переселенцев Житло Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександр Чорний
Найкращі часи – попереду. Що відбувається з туризмом в Україні під час війни
Олександр Чорний
CEO Smart Education Hotel School
Влодзімєж Щурек
Місто з попелу. Як Варшаву вдалося відбудувати після Другої світової війни
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Марина Казакова
Автобусні тури та авіа з Польщі. У які подорожі їдуть українці цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Олег Васильєв
Родзинка Полісся. Чи відродять унікальну вузькоколійку на Рівненщині
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Всі точки зору