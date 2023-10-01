Не тільки відпочинок. 5 країн Європи з низькими податками та ідеальним кліматом

Світ постійно рухається до глобалізації, все більше людей шукають ідеальне поєднання вигідних умов для роботи або бізнесу та комфортних умов клімату та погоди – не тільки влітку, а й в холодну пору року. Можна звернути увагу на кілька країн Європи з вигідною системою оподаткування й при цьому можливістю насолоджуючись великою кількістю сонячних днів.

РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com розповідає про 5 цікавих країн на півдні Європи з комфортним кліматом та вигідними податковими ставками.

Кіпр

Гарне місце, де можна чудово провести час не лише як турист: тут доволі вигідно працювати. Як віддалено і в цілому на себе, так і на місцеві компанії. За результатами різних опитувань, кожен третій із тих, хто переїхав на Кіпр, прийняв таке рішення не в останню чергу через місцевий клімат та умови для роботи.

Слід зауважити, що погода у січні на Кіпрі досить вітряна і дощова. Але вдень стовпчик термометра може підніматися до +17 градусів, а вночі – до +7 градусів тепла. Гірські схили вкриті снігом, чим приваблюють любителів зимових видів спорту.

Фото: Ларнака, Кіпр (uk.wikipedia.org)

Податкові ставки на Кіпрі починають застосовуватися для всіх доходів, які перевищують 19 500 євро на рік. В таких випадках треба платити 20% від доходу. А з доходів, які перевищують 28 001 євро, треба сплачувати 25%. Ця сума збільшується до 30% для сум від 36 301 до 60 000 євро.

Болгарія

Погода у Болгарії в січні мінлива, але сонце прогріває повітря в Софії до 1-4 градусів тепла. Водночас на гірськолижних курортах температура, досягаючи -7 градусів, дозволяє займатися всіма зимовими видами спорту

Ставки податку для бізнесу в Болгарії становлять 10% незалежно від суми доходу. Такі самі податки застосовуються до компаній, які засновані в Болгарії, але працюють на закордонні ринки. Збори у розмірі 10% застосовуються до доходів й самозайнятих осіб.

Фото: Созополь, Болгарія (unsplash.com)

Румунія

Сусідня з Болгарією Румунія теж приваблива в контексті м'якої теплої погоди. Середні показники в січні в Бухаресті коливаються від 0 градусів вдень до –5 вночі. На південному сході (Костанца) тепліше: вдень +4 градуси, уночі +1.

Ставка податку на доходи фізичних осіб в Румунії становить близько 10%. Ставка податку на прибуток підприємств – 16%. Ставка податку на додану вартість становить приблизно 19 відсотків для стандартної та п’ять відсотків для зниженої ставки.

Фото: Констанца, Румунія (en.wikipedia.org)

Мальта

Південноєвропейська держава, середземноморський острів, пропонує чудові краєвиди й прекрасні кліматичні умови. Навіть у січні, який вважається на Мальті найхолоднішим місяцем, температура повітря піднімається до +15 градусів тепла.

Плюси Мальти полягають не лише в погоді, а й у сприятливих податкових умовах. Ставки податку застосовуються до річного прибутку до 10 500 євро – 15%. Ставка складає 25% для сум від 15 800 до 60 000 євро.

Фото: Марсашлокк, Мальта (unsplash.com)

Андорра

В маленькій країні у Східних Піренеях, розташованій між Францією й Іспанією, протягом багатьох днів у році чудова погода.

У січні переважно панують "нульові" або злегка "плюсові" температури. Майже як в сусідній Іспанії. Однак податкові ставки там менше за іспанські. Працівники-резиденти Андорри та приватні компанії мають сплачувати 10% від доходу. Податку з продажу тет немає, але є 4,5% ПДВ.

Фото: Ордіно, Андорра (unsplash.com)

Нагадаємо, все більше популярних серед мандрівників країн запроваджують туристичний податок. Ми розповідали про туристичні країни, де доведеться заплатити за в’їзд.

Тим часом в Італії й далі запрошують іноземців пожити у малонаселених селах та містечках, намагаючись дати нове життя цим локаціям. У ще одне село на італійському острові Сардинія запрошують пожити іноземців, які працюють віддалено. Комфортне житло їм дадуть безкоштовно на 3 місяці.

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