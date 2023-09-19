Село на Сардинії запрошує іноземців пожити три місяці безкоштовно: які умови

У мальовниче село на італійському острові Сардинія запрошують пожити іноземців, які працюють віддалено. Комфортне житло їм дадуть безкоштовно на 3 місяці.

Так у селі Оллолай намагаються збільшити населення та стимулювати місцеву економіку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У Сардинії діє програма залучення цифрових кочівників, щоб збільшити населення. За останні 100 років кількість людей у селі Оллолай скоротилася з з 2250 до 1300 осіб. Раніше на Сардинії приваблювали нових жителів продажем будинків з 1 євро. Тоді іноземці придбали та відновили десятки будинків.

Програма "Work from Ollolai" намагається перетворити територію на привабливе місце для іноземців, для цього інвестовано понад 20 000 євро. У наступні два роки село прийматиме віддалених працівників на термін до 3 місяців, а учасники можуть подати заявку онлайн до кінця грудня.

Працівники, які хочуть там пожити, опиняться в будинках, де раніше жили фермери та пастухи. Тепер там облаштовані офіси з високошвидкісним інтернетом. Муніципалітет оплачує оренду, комунальні послуги, рахунки та податки на послуги для кочівників, але не транспорт.

І це не безкоштовний відпочинок: працівники повинні мати досвід цифрового кочівника та залишити конкретну роботу наприкінці свого перебування – есе, наукову статтю чи документальний фільм.

Запрошують дистанційних працівників з усіх сфер: технології, фінанси, ЗМІ, нерухомість та архітектура, а також художники, музиканти, письменники, науковці та академіки.

Щоб отримати візу цифрового кочівника в Італії, треба відповідати певним вимогам: бути громадянином країни, що не входить до ЄС, працювати на роботодавця, який зареєстрований за межами Італії. Також треба працювати, використовуючи телекомунікаційні технології.

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