Не только отдых. 5 стран Европы с низкими налогами и идеальным климатом

Мир постоянно движется к глобализации, все больше людей ищут идеальное сочетание выгодных условий для работы или бизнеса и комфортных условий климата и погоды – не только летом, но и в холодное время года. Можно обратить внимание на несколько стран Европы с выгодной системой налогообложения и при этом возможностью наслаждаться большим количеством солнечных дней.

РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com рассказывает о 5 интересных странах на юге Европы с комфортным климатом и выгодными налоговыми ставками.

Кипр

Хорошее место, где можно отлично провести время не только как турист: здесь достаточно выгодно работать. Как удаленно и в целом на себя, так и на местные компании. По результатам различных опросов, каждый третий из переехавших на Кипр принял такое решение не в последнюю очередь из-за местного климата и условий для работы.

Следует отметить, что погода в январе на Кипре достаточно ветреная и дождливая. Но днем столбик термометра может подниматься до +17 градусов, а ночью – до +7 градусов тепла. Горные склоны покрыты снегом, чем привлекают любителей зимних видов спорта.

Фото: Ларнака, Кипр (ua.wikipedia.org)

Налоговые ставки на Кипре начинают применяться для всех доходов, превышающих 19 500 евро в год. В таких случаях нужно платить 20% дохода. А с доходов, превышающих 28 001 евро, нужно платить 25%. Эта сумма увеличивается до 30% для сумм от 36 301 до 60 000 евро.

Болгария

Погода в Болгарии в январе переменчива, но солнце прогревает воздух в Софии до 1-4 градусов тепла. В то же время на горнолыжных курортах температура, достигая -7 градусов, позволяет заниматься всеми зимними видами спорта.

Ставки налога для бизнеса в Болгарии составляют 10% независимо от суммы дохода. Такие же налоги применяются к компаниям, которые основаны в Болгарии, но работают на зарубежных рынках. Сборы в размере 10% применяются к доходам и самозанятых лиц.

Фото: Созополь, Болгария (unsplash.com)

Румыния

Соседняя с Болгарией Румыния тоже привлекательна в контексте мягкой теплой погоды. Средние показатели в январе в Бухарест колеблются от 0 градусов днем до –5 ночью. На юго-востоке (Костанца) теплее: днем +4, ночью +1.

Ставка налога на доходы физлиц в Румынии составляет около 10%. Ставка налога на прибыль предприятий – 16%. Ставка налога на добавленную стоимость составляет около 19 процентов для стандартной и пять процентов для сниженной ставки.

Фото: Констанца, Румыния (en.wikipedia.org)

Мальта

Южноевропейское государство, средиземноморский остров, предлагает прекрасные виды и прекрасные климатические условия. Даже в январе, который считается на Мальте самым холодным месяцем, температура воздуха поднимается до +15 градусов тепла.

Плюсы Мальты заключаются не только в погоде, но и благоприятных налоговых условиях. Ставки налога используются к годовой прибыли до 10 500 евро – 15%. Ставка составляет 25% для сумм от 15 800 до 60 000 евро.

Фото: Марсашлокк, Мальта (unsplash.com)

Андорра

В маленькой стране в Восточных Пиренеях, расположенной между Францией и Испанией, в течение многих дней в году отличная погода.

В январе предпочтительно властвуют "нулевые" или слегка "плюсовые" температуры. Практически как в соседней Испании. Однако налоговые ставки там меньше испанских. Работники-резиденты Андорры и частные компании должны платить 10% дохода. Налога с продажи тет нет, но есть 4,5% НДС.

Фото: Ордино, Андорра (unsplash.com)

Напомним, все больше популярных среди странников вводят туристический налог. Мы рассказывали о туристических странах, где придется заплатить за въезд.

Тем временем в Италии продолжают приглашать иностранцев пожить в малонаселенных селах и городках, пытаясь дать новую жизнь этим локациям. В еще одно село на итальянском острове Сардиния приглашают пожить иностранцев, работающих удаленно. Комфортное жилье им будет предоставлено бесплатно на 3 месяца.

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