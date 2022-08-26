ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сначала удивлялась, потом привыкла". Украинка назвала интересные привычки немцев

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 14:33
"Сначала удивлялась, потом привыкла". Украинка назвала интересные привычки немцев Фото: Жизнь в Германии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Какие традиции стоит перенять украинцам - рассказ киевлянки

Германия приняла множество беженцев во время войны в Украине.

Есть минусы жизни в этой стране (к примеру, бюрократия), также существуют интересные привычки и традиции, которые полезно было бы перенять украинцам. Своим списком наблюдений на этот счет с TRAVEL РБК-Украина поделилась киевлянка Галина Литовченко, которая переехала в эту страну.

"Однозначный минус - бумажная волокита. И вообще в Германии любят много бумаг, и именно по почте пересылают очень много документов. Я сначала удивлялась, но потом привыкла. Однако у немцев точно есть чему поучиться", — говорит женщина.

&quot;Сначала удивлялась, потом привыкла&quot;. Украинка назвала интересные привычки немцев

Фото: В Германии любят создавать уют и продумывают все до деталей (unsplash.com)

Полезные привычки, которые по ее мнению стоит перенять украинцам:

  • сортировка мусора – в Германии вряд ли кто-то позволит себе выбросить кожуру от банана в бак для стекла;
  • качественная работа и внимание к деталям – нередко в Украине можно увидеть не проложенную до конца плитку на тротуаре. В Германии это практически нонсенс;
  • рациональное использование ресурсов – это пригодилось бы, особенно учитывая непростую ситуацию с газом и отоплением в Украине из-за войны. По словам Галины, для начала можно взять себе за привычку закрывать кран с водой, пока чистите зубы и вода в это время вам не нужна;
  • украшение быта - цветами дома, красивыми клумбами на улице – даже если у немцев небольшая квартира, и есть только один балкон или просто окно, его максимально обставляют горшками с цветами и различными растениями, создавая красоту вокруг себя.

Напомним, мы писали, что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Беженцы
Отдых в Украине
Мнения
Алена Палий
Украинцы за рубежом должны платить налоги: в каких случаях
Алена Палий
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовский
Атмосфера старины. В Украине сохранилась редкая узкоколейка: что о ней известно
Олег Заблудовский
эксперт по железнодорожному транспорту
Влодзимеж Щурек
Советская армия разрушила 90% Гданьска. Как отстроили город после Второй мировой
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Алексей Бурчевский
Железный занавес. Почему авиасанкции против России оказались неполными
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Все мнения