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Что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в Украину

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 08:00
Что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в Украину Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Разрешается отсутствовать в стране 21 день в году

Прибежище от войны в Германии нашли уже 900 тысяч украинцев. Многие из наших сограждан планируют съездить на время домой.

Без потери статуса временной защиты покинуть пределы Германии можно на полгода, но для сохранения выплат срок поездки совсем небольшой.

На сколько дней можно поехать из Германии домой и что надо учитывать при путешествиях, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

С какими документами можно поехать домой на короткий срок

Право поехать домой имеют все украинцы, которые получили временную защиту из-за войны по параграфу 24 Закона о пребывании. То есть те, кто получил статус на пребывание Aufenthaltstitel и вид на это, могут вернуться в Германию в любое время, но надо проверить дату его действия и продолжить перед выездом.

Что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в Украину

Фото: Вернуться без биометрического паспорта в Германию можно до 30 ноября (gettyimages.com)

Если поездка краткосрочная, сниматься с регистрации в Миграционной службе Германии не надо.

Статус на пребывание может быть утрачен в следующих случаях:

  • выезд с территории Германии на срок более 6 месяцев;
  • выезд на меньший срок по "невременной причине" (например, на обучение, уход за членом семьи).

Впрочем, есть исключения. Если доказать, что отсутствие ограничено и временно, миграционная служба может продлить срок на более 6 месяцев.

Те, кто подал заявку на получение разрешения на пребывание, получают временную справку о праве пребывания Fiktionsbescheinigung. С этим видом на жительство граждане Украины могут вернуться в Германию, если у них есть биометрический паспорт.

Те, кто не имеет биометрического паспорта, с временным документом смогут вернуться в Германию только до 30 ноября 2022 года. Отмечается, что Fiktionsbescheinigung не заменяет биометрического паспорта для поездок в другие страны Шенгенской зоны транзитом.

Выплаты сохранятся. На сколько можно выезжать из Германии беженцам

Украинцам, которые получают финансовую помощь по безработице ALGII, перед тем, как уехать из Германии, следует сообщить об этом своему Jobcenter. Тогда центр занятости даст разрешение на отсутствие.

Что будет с выплатами украинцам в Германии, если съездить в УкраинуФото: Перед поездкой стоит сообщить в свой Jobcenter (gettyimages.com)

Пособие будет выплачиваться в дальнейшем при условии, что получатель уедет из Германии не дольше, чем на 21 день. Эти дни считаются не за один раз, как в Польше, а суммарно за весь год, включая выходные и государственные праздники.

Другие условия для получения выплат:

  1. Если поездка длится от 3-6 недель, Jobcenter выплатит деньги только за три недели;
  2. Поездка на срок более 6 недель предполагает потерю выплат на все это время. Чтобы их восстановить, надо будет вновь подать заявление ALGII;
  3. При возвращении Украину насовсем финансовая помощь по безработице теряется.

Напомним, мы писали, что Польша вводит новые выплаты украинцам, пострадавшим от войны.

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