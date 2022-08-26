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"Спочатку дивувалася, потім звикла". Українка назвала цікаві звички німців

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П'ятниця 26 серпня 2022 14:33
"Спочатку дивувалася, потім звикла". Українка назвала цікаві звички німців Фото: Життя в Німеччині (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Які традиції варто перейняти українцям - розповідь киянки

Німеччина прийняла безліч біженців під час війни в Україні.

Є мінуси життя в цій країні (наприклад, бюрократія), також існують цікаві звички й традиції, які корисно було б перейняти українцям. Своїм списком спостережень на цей рахунок з TRAVEL РБК-Україна поділилася киянка Галина Литовченко, яка переїхала в цю країну.

"Однозначний мінус - паперова тяганина. І взагалі в Німеччині люблять багато паперів, і саме поштою пересилають дуже багато документів. Я спочатку дивувалася, але потім звикла. Однак у німців точно є чому повчитися", - каже жінка.

&quot;Спочатку дивувалася, потім звикла&quot;. Українка назвала цікаві звички німців

Фото: У Німеччині люблять створювати затишок і продумують все до деталей (unsplash.com)

Корисні звички, які, на її думку, варто перейняти українцям:

  • сортування сміття - у Німеччині навряд чи хтось дозволить собі викинути шкірку від банана в бак для скла;
  • якісна робота та увага до деталь - нерідко в Україні можна побачити не прокладену до кінця плитку на тротуарі. У Німеччині це практично нонсенс;
  • раціональне використання ресурсів - це стало б у пригоді, особливо враховуючи непросту ситуацію з газом та опаленням в Україні через війну. За словами Галини, для початку можна взяти собі за звичку закривати кран з водою, поки чистите зуби й вода в цей час вам не потрібна;
  • прикрашати побут - квітами вдома, красивими клумбами на вулиці - навіть якщо у німців невелика квартира, і є тільки один балкон або просто вікно, його максимально обставляють горщиками з квітами та різними рослинами, створюючи красу навколо себе.

Нагадаємо, ми писали, що буде з виплатами українцям у Німеччині, якщо з'їздити в Україну.

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