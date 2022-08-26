Дома все намного быстрее. Украинка о бюрократии и жизни в Германии

Киевлянка рассказала о немецком менталитете и привычках, которые стоит позаимствовать украинцам

Бюрократия в Германии – одно из явлений, которое удивляет украинцев, вынужденно переехавших в эту страну из-за войны. В сети появляется много нареканий на местные государственные органы. Мол, ждать приходится долго, и там заставляют заполнять множество бумаг.

Действительно ли в Германии сложно взаимодействовать с государственными органами, а также чем интересен немецкий менталитет и привычки – TRAVEL РБК-Украина рассказала киевлянка Галина Литовченко, которая вынужденно уехала в эту страну из-за войны.

"Страховку ждала неделями". В Германии привыкли присылать документы по почте в конвертах

Украинка Галина Литовченко переехала в Нюрнберг весной. Поселилась дома у своей подруги, которая живет в Германии уже несколько лет. Говорит, что сама сталкивалась с немецкой бюрократией несколько раз.

"Для самих немцев, мне кажется, это не бюрократия. Недовольных долгими процедурами немцев я не видела. А вот украинцам это странно. Мой первый совет – лучше приходите в государственные органы с теми, кто говорит на немецком. Вас могут просто не понять, и на английском говорят далеко не все. Хотя первый визит должен быть беспроблемным – там достаточно заполнить анкету, взять фотографии и показать украинский паспорт: там уже приняли много украинцев и знают, что делать", — рассказывает она.

Первое учреждение, в которое надо сходить украинцам по прибытии в Германию – Sozialamt. Это районное учреждение, где надо внести ваши данные. Это позволит потом получить выплаты. Суммы получают разные. В среднем-360-400 евро, в зависимости от состава семьи и других факторов. Также там оформляют страховку.

Фото: Надо запастись терпением, но и напоминать о себе время от времени, если документы задерживают (Getty Images)

"Бюрократия проявлялась в том, что страховку могут слать неделями. Все гораздо медленнее, чем в Украине. Дома – все в несколько раз быстрее. На руки страховку не дают – только по почте. И вообще в Германии любят много бумаг, и именно по почте пересылают очень много документов. Удивлялась, почему не могут выдать на руки, но потом привыкла. Я ждала страховку несколько недель. Хотя сами немцы понимают, что это документ, который может понадобиться в любой момент", — обращает внимание Галина.

Потеряли документы украинки, хотя та отправила их по электронной почте

Burgeramt – еще одно учреждение, куда нужно пойти украинцам с Германии. Там надо прописаться там, где вы поселились. Это похоже на прописку в Украине. В Германии называется Anmeldung. Человек, который вас прописывает у себя, должен также прийти туда лично. Еще один вариант – оформить субаренду, и тогда владельцу квартиры будут начислять часть средств за ваше проживание. По словам Галины, многое может зависеть от самого работника в государственных органах.

"У моей подруги – однокомнатная квартира. И на приеме в этой инстанции оказалось, что там по каким-то нормам недостаточно квадратных метров, чтобы мне там разрешили поселиться. Мы уже разочаровались, пошли домой. Подруга подумала, что стоит сходить в другой день. Мы опять через какое-то время туда пошли, предварительно записавшись, и нам все быстро оформили. Подруга сказала, что в вопросе поселения в квартире украинцев на эти квадратные метры могут закрыть глаза, потому что сочувствуют украинцам", — вспоминает она.

Также украинцам надо получить вклейку в загранпаспорт, который дает вид на жительство и право на работу в Германии. Есть инстанция под названием LEA. Туда надо обращаться, чтобы получить документ о предоставлении вам временной защиты. Он же и включает право на проживание и работу в стране.

Фото: Иногда стоит приходить в немецкие государственные органы с переводчиком или тем, кто знает язык (unsplash.com)

"Также надо запастись терпением, но и по возможности корректно напоминать о себе. Это ускорит процесс. Слышала о случае, как в какой-то инстанции потеряли документы украинки, хотя та отправила их на электронную почту. Но потом не могла получить выплаты, потому что работник что-то напутал. Хотя они там на самом деле перегружены, обрабатывают много документов. Потому что наших прибывает много", — обращает внимание она.

"Сказала в банке, что в Украине карточку выдают сразу. Ответили, что такого не может быть"

Банковская карта местного банка украинцам в Германии нужна, чтобы получать выплаты (первая выплата скорей всего будет наличными, а далее – на карту). Также для того, чтобы работать в Германии и получать на карту зарплату. По словам Галины, процедура оформления карты любого банка в Германии длится гораздо дольше, чем в Украине:

"В Германии совсем не так, как многие привыкли в Украине: карту банка за десять минут вы не получите. Сперва во время визита вам назначают "термин" – с ним надо прийти в следующий раз. Я рассказала в банке работнику, что в Украине карту могут выдать сразу. Ответил, что такого не может быть. Еще один нюанс – карточку вам не выдают на руки, а присылают в конверте по почте. Отдельно присылают вам письмом коды доступа и все что нужно для пользования картой".

По ее словам, ее знакомый украинец в Германии собирает средства на помощь украинским военным.

Фото: Многие украинцы жалуются на медленное оформление документов в Германии (Getty Images)

"Он хотел оформить карточку для волонтерских средств. Ему отказали в четырех банках. В одном банке сказал, что это для военных. Там испугались, говорят – нет, не можем такое оформить. И только пятый согласился это сделать", — вспоминает женщина.

Вызвали полицию, увидев механика в поле. Немецкая любовь к правилам и закону

Немцы сами любят следовать всем возможным правилам - их для этого не надо заставлять или контролировать. Они даже сами порой контролируют других вокруг. По словам Галины, это заложено в немецком менталитете. Если кто-то нарушает правила, им делают замечания.

"Все знают, что переходить на красный свет дорогу не надо. Но во многих странах Европы это воспринимают скорее как рекомендацию, а не строгое правило. Например, когда-то была в Лондоне, и там удивилась, как спокойно люди толпами переходили большой перекресток, когда еще не загорелся зеленый свет. Рядом стоял полицейский, но никак не реагировал. В Германии – совсем иначе. Хотела успеть пробежать на красный, а рядом немка начала на меня буквально кричать. Я аж испугалась, не ожидала такой реакции", — вспоминает она.

Немцы могут позвонить в полицию не только тогда, когда становятся свидетелем преступления. Это может произойти, если просто замечают явление, которое по их мнению является подозрительным.

Фото: Немцы внимательно соблюдают все правила и следят, чтобы другие их тоже не нарушали (Getty Images)

"В Баварии знакомый украинец работает автомобильным механиком. Ехал по автобану, сломалась машина. Откатил ее прямо в поле, чтобы не мешать движению. Открыл капот, начал там что-то проверять. Минут через 20 подъехал наряд полиции, спросил что тот делает.

Оказалось, вызвал кто-то из автомобилистов, который увидел мужчину в поле с открытым капотом машины. Те просто проверили документы и уехали. Порекомендовали ему самому авто не осматривать, а сразу везти на станцию техобслуживания", — рассказывает об особенностях местного менталитета женщина.

По ее наблюдениям, немцы не очень охотно заводят друзей. Если живут в доме, в котором немного квартир, могут годами не знать своих соседей.

"Они не знакомятся даже с соседями, если в том нет нужды. Могут так жить годами, и всех все устраивает. Но если подружиться с немцами, это будут очень надежные друзья, вы можете реально на них положиться", — добавляет Галина.

Сортировка мусора и идеальная "социалка". Привычки, которые стоит позаимствовать у немцев украинцам

Есть множество примеров, когда украинцам стоило бы брать пример с немцев, убеждена Галина.

"У нас часто говорят: вот если бы этот парк в Киеве отдали в управление немцам, там бы все расцвело. А так – стоит и ветшает". Мне кажется, это действительно так и есть в жизни – немцы если берутся за какое-то дело, то делают его очень хорошо, и даже идеально", — говорит она.

Фото: Немцы очень любят продуманное до деталей благоустройство, и создают красоту вокруг себя в быту (unsplash.com)

По мнению украинки, нам стоит позаимствовать у немцев:

Привычку сортировать мусор – в Германии вряд ли кто-то позволит себе выбросить кожуру от банана в бак для стекла;

– в Германии вряд ли кто-то позволит себе выбросить кожуру от банана в бак для стекла; Завершать начатое дело, делать все качественно и уделять внимание деталям – часто в Украине можно увидеть не проложенную до конца плитку на тротуаре. В Германии это практически нонсенс;

– часто в Украине можно увидеть не проложенную до конца плитку на тротуаре. В Германии это практически нонсенс; Экономно использовать ресурсы – это пригодилось бы, особенно учитывая непростую ситуацию с газом и отоплением в Украине из-за войны. По словам Галины, для начала можно взять себе за привычку закрывать кран с водой, пока чистите зубы и вода в это время вам не нужна;

– это пригодилось бы, особенно учитывая непростую ситуацию с газом и отоплением в Украине из-за войны. По словам Галины, для начала можно взять себе за привычку закрывать кран с водой, пока чистите зубы и вода в это время вам не нужна; Украшать цветами дом, квартиру и пространство, которое вас окружает – даже если у немцев небольшая квартира, и есть только один балкон или просто окно, его максимально обставляют горшками с цветами и различными растениями, создавая красоту вокруг себя.

Она также обращает внимание на хорошее социальное обеспечение в Германии. Легче всего его получить тем, кто уже имеет какой-то трудовой стаж и платил налоги – за это государство поддержит вас в трудный момент.

"Очень важный момент – немцы, которые живут в этой стране, не останутся без куска хлеба, если потеряют работу. Если вы работали даже просто официантом или уборщиком, вполне реально отложить себе какую-то сумму, которая прокормит вас какое-то время и после потери работы.

В Германии больше возможностей для того, чтобы прожить без работы хотя бы пол года. Не надо работать на какой-то высокооплачиваемой работе, чтобы купить себе авто. "Средний" немец может это сделать, отложив всего несколько зарплат. К тому же социальные выплаты хоть и небольшие, но они точно не дадут умереть с голоду", – заключает Галина Литовченко.

Напомним, ранее украинцы рассказали о особенностях медицины в Великобритании.

Также украинка поделилась впечатлениями от жизни в Бельгии и рассказала, какие привычки местных жителей стоит позаимствовать украинцам.