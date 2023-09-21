Розклад на осінь. Як доїхати до Варшави і Хелма з України: поради

У вересні змінився розклад поїздів, які прямують з України до Перемишля. Ця польська станція виступає ключовим пунктом для пересадки між українськими та європейськими поїздами.

Для TRAVEL РБК-Україна автор Youtube-каналу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв розповів, як доїхати до популярних міст Польщі восени і як здійснити пересадку до Берліна у Варшаві.

Зміни у розкладі: як курсуватимуть потяги до Польщі

УЗ нещодавно анонсувала зміни у розкладі через ремонті роботи на польській залізниці. По окремих днях деякі поїзди не курсуватимуть, але з’являться додаткові рейси до інших польських станцій. Також у цьому огляді я розповім про те, як доїхати через Варшаву до Берліна.

Загалом зміни у розкладі будуть діяти з 7 вересня по 6 жовтня. Вони стосуються рейсів, що прямують до Перемишля. УЗ офіційно повідомила, що рух поїздів повністю не скасовується, але по окремих датах вводяться обмеження щодо кількості поїздів.

Відео: Як доїхати до ПеремишляЮ, маршрут Київ-Варшава-Берлін (youtube.com/Залізні магістралі)

У період з 7 вересня до 6 жовтня скасовуються два поїзди: №73 Харків-Перемишль та №89 Київ-Перемишль. Поїзди у сполученні Київ-Перемишль курсуватимуть зі змінами у розкладі, за виключенням поїзда №705, який залишиться у щоденному розкладі.

Поїзд №715 Київ-Перемишль не курсуватиме 22-23 вересня

Поїзд №53 Київ-Перемишль не курсуватиме 21-22 вересня

Водночас призначається поїзд №707 Київ-Перемишль 21-22 вересня.

Київ-Перемишль та Київ-Хелм: як добратися

Зверніть увагу. 22 вересня у сполученні Київ-Перемишль будуть доступними для проїзду лише два поїзди, тоді, як по інших датах курсуватимуть три поїзди.

Потяги №36 Одеса-Перемишль та №32 Запоріжжя-Перемишль не курсуватимуть 21-22 вересня. Разом з цим, УЗ повідомила, що потяг №32 у вказані дні прямуватиме до Івано-Франківська.

Для збільшення пропозиції місць у поїздах польського напрямку додається ще один потяг сполученням Київ-Хелм (№119/120). Він курсує зі столиці України до польського міста з 3 вересня по 7 жовтня. Таким чином, з української столиці до Хелма всього курсуватимуть три поїзди.

Фото: Зі столиці України до Хелма всього курсуватимуть три поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад виглядає наступним чином: вранці о 6:28 відправлятиметься потяг №119, о 18:14 потяг №19 та о 22:29 потяг №23. Також до Хелма курсує поїзд №94 з Харкова.

Щодо наявності квитків на польські поїзди, то у сполученні Київ-Перемишль та Київ-Хелм вільно можна купити місця у поїзді за не раніше ніж два тижні заздалегідь. Тобто попит на перевезення у напрямку польських станцій залишається великим.

Шість прямих поїздів. До Берліна з пересадкою у Варшаві

Зауважу, що прямих потягів з України до Німеччини немає. Потягом з України можна доїхати до Польщі (Перемишль, Хелм, Варшава), а далі обирати зручний транспорт до Німеччини. Розповім про ще один лайфхак – як доїхати до Берліна з пересадкою по Варшаві.

Поїзд №67 Київ-Варшава прибуває на станцію Варшава-Всходня о 10:11. За 30 хвилин (10:38) з цієї ж станції відправляється поїзд на Берлін. Прибуває на кінцеву станцію о 16:05.

Разом з поїздом №67 Київ-Варшава прибуває польський поїзд Інтерсіті з Хелма. Ним зазвичай їдуть пасажири, які пересідають з поїзда Київ-Хелм. Тобто є можливість поїздки з Києва до Берліна з пересадкою не лише поїздом №67.

Фото: З Варшави до Берліна курсує шість потягів на добу (uk.wikipedia.org)

Загалом з Варшави до столиці Німеччини протягом доби вирушають шість прямих поїздів. Час відправлення: 04:44, 06:39, 08:33, 10:38, 12:39, 16:37. У зворотний бік так само є можливість пересадки з поїзда Берлін-Варшава до Хелма та Києва. Рейс ЕС47 Berlin HBF – Warszawa WS відправляється об 11:52, прибуває о 17:16. Поїзд на Хелм та Київ відправляється о 17:46.

Нагадаємо, запуск поїзда до Варшави зі станції Рава-Руська планується восени 2023 року. Це буде альтернативне сполучення із польською столицею з України.

Також для боротьби з перекупниками з 26 липня "Укрзалізниця" продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн.

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