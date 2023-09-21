Расписание на осень. Как доехать до Варшавы и Хелма из Украины: советы

В сентябре изменилось расписание поездов, следующих из Украины в Перемышль. Эта польская станция является ключевым пунктом для пересадки между украинскими и европейскими поездами.

Для TRAVEL РБК-Украина автор Youtube-канала "Железные магистрали" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев рассказал, как доехать до популярных городов Польши осенью и как осуществить пересадку в Берлин в Варшаве.

Изменения в расписании: как будут курсировать поезда в Польшу

УЗ недавно анонсировала изменения в расписании из-за ремонта работы на польской железной дороге. По некоторым дням некоторые поезда не будут курсировать, но появятся дополнительные рейсы к другим польским станциям. Также в этом обзоре я расскажу о том, как доехать через Варшаву в Берлин.

В целом изменения в расписании будут действовать с 7 сентября по 6 октября. Они касаются рейсов, следующих в Перемышль. УЗ официально сообщила, что движение поездов полностью не отменяется, но по отдельным датам вводятся ограничения по количеству поездов.

Видео: Как доехать до Перемышля, маршрут Киев-Варшава-Берлин (youtube.com/Железные магистрали)

В период с 7 сентября по 6 октября отменяются два поезда: №73 Харьков-Перемышль и №89 Киев-Перемышль. Поезда в сообщении Киев-Перемышль будут курсировать с изменениями в расписании, за исключением поезда №705, который останется в ежедневном расписании.

Поезд №715 Киев-Перемышль не будет курсировать 22-23 сентября

Поезд №53 Киев-Перемышль не будет курсировать 21-22 сентября

В то же время назначается поезд №707 Киев-Перемышль 21-22 сентября.

Киев-Перемышль и Киев-Хелм: как добраться

Обратите внимание. 22 сентября в сообщении Киев-Перемышль будут доступны для проезда только два поезда, тогда как по другим датам будут курсировать три поезда.

Поезда №36 Одесса-Перемышль и №32 Запорожье-Перемышль не будут курсировать 21-22 сентября. Вместе с этим УЗ сообщила, что поезд №32 в указанные дни будет направляться в Ивано-Франковск.

Для увеличения предложения мест в поездах польского направления добавляется еще один поезд сообщением Киев-Хелм (№119/120). Он курсирует из столицы Украины в польский город с 3 сентября по 7 октября. Таким образом, из украинской столицы в Хелм всего будут курсировать три поезда.

Фото: Из столицы Украины в Хелм всего будут курсировать три поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание выглядит следующим образом: утром в 6:28 будет отправляться поезд №119, в 18:14 поезд №19 и в 22:29 поезд №23. Также в Хелм курсирует поезд №94 из Харькова.

Относительно наличия билетов на польские поезда, то в сообщении Киев-Перемышль и Киев-Хелм свободно можно купить места в поезде за не раньше две недели вперед. То есть спрос на перевозку в направлении польских станций остается большим.

Шесть прямых поездов. В Берлин с пересадкой в Варшаву

Замечу, что прямых поездов из Украины в Германию нет. Поездом из Украины можно доехать до Польши (Перемышль, Хелм, Варшава), а затем выбирать удобный транспорт в Германию. Расскажу еще один лайфхак – как доехать до Берлина с пересадкой по Варшаве.

Поезд №67 Киев-Варшава прибывает на станцию Варшава-Восточная в 10.11. Через 30 минут (10:38) с этой же станции отправляется поезд на Берлин. Прибывает на конечную станцию в 16.05.

Вместе с поездом №67 Киев-Варшава прибывает польский поезд Интерсити из Хелма. Им обычно едут пассажиры, которые пересаживаются из поезда Киев-Хелм. То есть существует возможность поездки из Киева в Берлин с пересадкой не только на поезде №67.

Фото: Из Варшавы в Берлин курсирует шесть поездов в сутки (uk.wikipedia.org)

В общей сложности из Варшавы в столицу Германии в течение суток отправляются шесть прямых поездов. Время отправления: 04:44, 06:39, 08:33, 10:38, 12:39, 16:37. В обратную сторону также есть возможность пересадки из поезда Берлин-Варшава в Хелм и Киев. Рейс ЕС47 Berlin HBF – Warszawa WS отправляется в 11:52, прибывает в 17:16. Поезд на Хелм и Киев отправляется в 17.46.

Напомним, запуск поезда в Варшаву со станции Рава-Русская планируется осенью 2023 года. Это будет альтернативное сообщение с польской столицей из Украины.

Также для борьбы с перекупщиками с 26 июля "Укрзализныця" продает билеты на популярные международные поезда только онлайн.

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