УЗ подовжила курсування нового поїзда Київ-Хелм: графік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Поїзд вирушив у свій перший рейс 3 вересня та став уже третім у суперпопулярному напрямку Київ-Хелм. По суті, це ще одне зручне пересадкове сполучення між Києвом та Варшавою, яке також дає змогу жителям Рівненської області та Волині здійснити денну подорож залізницею до столиці Польщі", - зазначили в "Укрзалізниці".

У пресслужбі також нагадали, що пересадка між поїздами у Хелмі відбувається на одній платформі.

Розклад руху поїзда:

відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27 (пересадка на польський Інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 -21:02);

зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Квитки на рейси без комісії можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".