Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт

Вже кілька країн Європи запровадили бюджетні абонементи на транспорт, які дозволяють заощадити суттєві кошти на подорожах.

Мандрівниця, журналістка та блогер Ірина Савіна для TRAVEL РБК-Україна зібрала інформацію про те, в яких країнах ЄС вже діють або будуть діяти акційні пропозиції для бюджетних поїздок.

Квиток за 49 євро буде діяти у Франції

Після ажіотажу навколо німецького проїзного Франція також збирається запустити бюджетні залізничні квитки. Новий абонемент за 49 євро запустять наступного року. Він запропонує пасажирам здійснювати необмежену кількість поїздок регіональними службами TER і міжміськими поїздами.

Потяги TER курсують між місцевими пунктами призначення в регіонах Франції та обслуговують близько 1,1 мільйона пасажирів на день. Серед популярних маршрутів TER – Бордо – Аркашон (15 євро на добу) і Марсель – Тулон (17 євро на добу). Ті, хто здійснює такі поїздки регулярно, після придбання проїзного можуть заощадити сотні євро.

Поїзди Інтерсіті у Франції курсують між містами. Вони обслуговують маршрути на більші відстані, ніж поїзди TER, але повільніші, ніж швидкісні поїзди TGV. Серед популярних маршрутів – сполучення Париж – Тулуза та Бордо – Ніцца.

Наприклад, квиток на міжміський потяг між Парижем і Толузою може обійтися вам у 94 євро. Це майже удвічі вище за заплановану ціну на проїзд у громадському транспорті з проїзним. Хоча якщо брати квитки заздалегідь, вони обійдуться дешевше. Дешевий абонемент, можливо, охоплюватиме проїзд місцевим автобусом, метро та трамваєм. Це питання ще обговорюється.

Фото: Франція запровадить бюджетний квиток на поїзди наступного року (unsplash.com)

Єдиний квиток на поїзди в Португалії

На початку серпня цього року у Португалії також з’явився єдиний проїзний квиток. Діє він лише на потяги залізничної компанії СР і також коштує 49 євро. З таким абонементом можна необмежено користуватися регіональними поїздами.

Водночас на рейси Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional та Urban services дія проїзного не поширюється. Проїзний за 49 євро також не діє на ділянки Régua – Pocinho, Coimbra – Figueira da Foz, Pinhal Novo – Evora, Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia, Pinhal Novo – Tunes.

Оформити єдиний квиток можна лише з карткою клієнта CP. Отримати її можна в залізничних касах, пред’явивши документ, який засвідчує особу, фото та заповнену анкету.

Польща: локальні абонементи у Варшаві та регіонах

Міська влада Варшави та Мазовії домовилися запровадити єдині проїзні. Квитки будуть діяти на громадський транспорт у столиці, а також на потяги регіоном та автобусами, якими можна дістатися до аеропорту Модлін.

Проїзні вводять поки у тестовому режимі на три місяці, щоб вивчити попит. Скористатися квитками можливо лише у вихідні: з 19:00 п’ятниці по 8:00 понеділка. Вартість за одного пасажира складає 49 злотих (близько 11 євро), за проїзд для групи до п’яти осіб – 99 злотих (22 євро) на місяць.

Фото: Міська влада Варшави та Мазовії домовилися запровадити єдині проїзні (unsplash.com)

Оформити квитки можна в касах на станціях (з 7 серпня 2023 року – і у квиткоматах), а також у мобільних додатках Koleje Mazowieckie, SkyCash та mPay. Міський голова Варшави сподівається, що проект спонукає мешканців Мазовецького воєводства відвідувати столицю, а жителів Варшави – відкривати для себе столичний регіон під час подорожей.

Квиток за 49 євро в Німеччині

Квиток за 49 євро в Німеччині, запроваджений на початку травня, не втрачає популярності. Проїзний дозволяє подорожувати упродовж місяця навіть до деяких населених пунктів сусідніх країн.

Бюджетний проїзний діє в усіх потягах та автобусах місцевого громадського транспорту (окрім швидкісних потягів) по всій країні. Також, крім швидкісних поїздів, бюджетним квитком не можна скористатися й на сполученні в Баден-Вюртемберзі.

Власники Deutschlandticket можуть скористатися послугами швидкісних поїздів на відрізку між Штутгартом та Зінгеном, тому що вони є єдиною можливістю для пасажирів дістатися одного міста до іншого.

Читайте також: Від Чехії до Данії. У які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро

З ціною 49 євро у безлічі випадків проїзд обійдеться набагато дешевше, ніж звичайний квиток. Крім того, з ним немає необхідності вивчати надзвичайно складні тарифні моделі в містах і муніципалітетах. Туристи також можуть вільно купувати й користуватися таким абонементом. Втім, передати його для користування сторонній особі не можна.

Фото: Дія бюджетного квитка не поширюється на швидкісні потяги в Німеччині (unsplash.com)

Два типи проїзних в Угорщині

Навесні цього року в Угорщині запровадили два типи абонементів, які дозволяють необмежену кількість подорожей в межах країни.

Національний проїзний Vármegyebérlet дозволяє користуватися всіма автобусними та залізничними лініями по території Угорщини від залізничних компаній MÁV-START, MÁV-HÉV і GYSEV, а також послугами автобусної компанії Volánbusz.

Винятком є ​​лише комунальні компанії, яки керують транспортом Будапешту. Тому, наприклад, щоб сісти на потяг у будь-яке місто Угорщини у Будапешті, необхідно придбати додатковий міський квиток. А вже у міжміських поїздах або автобусах діє національний проїзний квиток.

Крім того, Угорщина запровадила заміські проїзні картки Országbérlet. Вони дозволяють користуватися автобусними та залізничними послугами в одному з 19 округів країни.

Ці два квитки можна придбати в більш ніж 1100 точках продажу по всій країні, включаючи каси MÁV-START, торговельні автомати MÁV, у касах Volánbusz, в автобусах і в касах GYSEV. А також у додатку MÁV – так ним буде зручніше користуватися.

Абонементами можуть користуватись і туристи. Якщо ви маєте право на пільговий тариф, наприклад, за наявності дійсного студентського квитка, ви також можете отримати його як іноземний громадянин.

Фото: Угорщина запровадила два типи абонементів, які дозволяють необмежену кількість подорожей в межах країни (unsplash.com)

За посиланням доступна карта, де можна купити квитки й подивитися відповіді на поширені запитання щодо угорських проїзних. Національний проїзний розрахований на поїздки всіма округами Угорщини, коштує 18900 форинтів – це близько 50 євро на 30 діб. При купівлі квитка студенти отримують величезну знижку розмірі 90%.

Заміська проїзна картка, яка розрахована на поїздки в одному окрузі, коштує дещо дешевше – 9450 форинтів – близько 25 євро, а також має 90% знижку для студентів. Якщо ви плануєте у подорожі перетинати кордон з іншою країною, вам потрібно буде купити додатково до проїзного окремий квиток за маршрутом від кордону країни до необхідної станції.

Єдиний проїзний у Словенії: як і де ним скористатися

Починаючи з літа 2023 року влада Словенії теж ввела єдиний проїзний квиток, з яким можна мандрувати країною. Він почав діяти з 1 червня 2023 року. Проїзний дозволяє пасажирам подорожувати країною різними видами транспорту та з різними компаніями.

Словенський єдиний квиток коштує:

на місяць – 70 євро,

на рік – 560 євро.

Також доступні проїзні на коротший термін:

15 євро – за одноденний проїзний;

20 євро за три дні поїздок;

35 євро – за тиждень.

Вочевидь, словенський абонемент дорожчий за його німецький та угорський аналоги (49 і 25 євро відповідно). Але одна з його переваг у тому, що його можна передавати іншій людині: він не є іменним.

Проїзний квиток у Словенії дозволяє вільно і без обмежень подорожувати країною, користуючись різними видами транспорту та транспортними компаніями.

Поки цей абонемент дає можливість пересуватися між містами. Громадський транспорт у містах буде інтегровано наступним етапом, терміни якого залежатимуть від бюджету на 2024 рік.

Запровадження такого проїзного є частиною рішень у транспортній системі Словенії. Там вже діє як субсидований щорічний проїзний квиток для студентів по всій країні, за винятком міських автобусів. Діти віком від 6 до 15 років матимуть право на 50% знижку на всі квитки, якщо вони ще не мають пільгового квитка.

Більше історій про подорожі та корисних порад мандрівникам читайте у персональному блозі Ірини Савіної.

Також пропонуємо почитати, як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.