Проезд за 49 евро. В каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт

Уже несколько стран Европы ввели бюджетные абонементы на транспорт, позволяющие сэкономить значительные средства на путешествиях.

Путешественница, журналистка и блоггер Ирина Савина для TRAVEL РБК-Украина собрала информацию о том, в каких странах ЕС уже действуют или будут действовать акционные предложения для бюджетных поездок.

Билет за 49 евро будет действовать во Франции

После ажиотажа вокруг немецкого проездного Франция также собирается запустить бюджетные железнодорожные билеты. Новый абонемент за 49 евро запустят в следующем году. Он позволит пассажирам совершать неограниченное количество поездок по региональным службам TER и междугородными поездами.

Поезда TER курсируют между местными пунктами назначения в регионах Франции и обслуживают около 1,1 миллиона пассажиров в день. Среди популярных маршрутов TER – Бордо – Аркашон (15 евро в день) и Марсель – Тулон (17 евро в день). Те, кто совершает такие поездки регулярно, после приобретения проездного могут сэкономить сотни евро.

Поезда "Интерсити" во Франции курсируют между городами. Они обслуживают маршруты на большие расстояния, чем поезда TER, но более медленные, чем скоростные поезда TGV. Среди популярных маршрутов – сообщение Париж – Тулуза и Бордо – Ницца.

К примеру, билет на междугородный поезд между Парижем и Толузой может обойтись вам в 94 евро. Это почти вдвое выше запланированной цены на проезд в общественном транспорте с проездным. Хотя, если брать билеты заранее, они обойдутся дешевле. Дешевый абонемент может охватывать проезд по местному автобусу, метро и трамваем. Этот вопрос еще обсуждается.

Фото: Франция введет бюджетный билет на поезда в следующем году (unsplash.com)

Единый билет на поезда в Португалии

В начале августа этого года в Португалии также появился единый проездной билет. Действует он только на поезда железнодорожной компании СР и тоже стоит 49 евро. С таким абонементом можно неограниченно использовать региональные поезда.

В то же время на рейсы Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional и Urban services действие проездного не распространяется. Проездной за 49 евро также не действует на участки Régua – Pocinho, Coimbra – Figueira da Foz, Pinhal Novo – Evora, Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia, Pinhal Novo – Tunes.

Оформить единый билет можно только с картой клиента CP. Получить ее можно в железнодорожных кассах, предъявив документ, удостоверяющий личность, фото и заполненную анкету.

Польша: локальные абонементы в Варшаве и регионах

Городские власти Варшавы и Мазовии договорились ввести единые проездные. Билеты будут действовать на общественный транспорт в столице, а также на поезда по региону и автобусам, по которым можно добраться до аэропорта Модлин.

Проездные вводят пока в тестовом режиме на три месяца, чтобы изучить спрос. Воспользоваться билетами можно только по выходным: с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника. Стоимость за одного пассажира составляет 49 злотых (около 11 евро), за проезд для группы до пяти человек – 99 злотых (22 евро) в месяц.

Фото: Городские власти Варшавы и Мазовии договорились ввести единые проездные (unsplash.com)

Оформить билеты можно в кассах на станциях (с 7 августа 2023 – и в билетоматах), а также в мобильных приложениях Koleje Mazowieckie, SkyCash и mPay. Мэр Варшавы надеется, что проект побуждает жителей Мазовецкого воеводства посещать столицу, а жителей Варшавы – открывать для себя столичный регион во время путешествий.

Билет за 49 евро в Германии

Билет за 49 евро в Германии, введенный в начале мая, не теряет популярности. Проездной позволяет путешествовать в течение месяца даже в некоторые населенные пункты соседних стран.

Бюджетный проездной действует во всех поездах и автобусах местного общественного транспорта (кроме скоростных поездов) по всей стране. Также, кроме скоростных поездов, бюджетным билетом нельзя воспользоваться и на сообщении в Баден-Вюртемберг.

Владельцы Deutschlandticket могут воспользоваться услугами скоростных поездов на отрезке между Штутгартом и Зингеном, потому что они единственная возможность для пассажиров добраться до одного города в другой.

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С ценой 49 евро во множестве случаев проезд обойдется намного дешевле, чем обычный билет. Кроме того, с ним нет необходимости изучать сложнейшие тарифные модели в городах и муниципалитетах. Туристы тоже могут свободно покупать и пользоваться таким абонементом. Впрочем, передать его для использования стороннему лицу нельзя.

Фото: Действие бюджетного билета не распространяется на скоростные поезда в Германии (unsplash.com)

Два типа проездных в Венгрии

Весной этого года в Венгрии ввели два типа абонементов, разрешающих неограниченное количество путешествий в пределах страны.

Национальный проездной Vármegyebérlet позволяет пользоваться всеми автобусными и ж/д линиями по территории Венгрии от железнодорожных компаний MÁV-START, MÁV-HÉV и GYSEV, а также услугами автобусной компании Volánbusz.

Исключением являются только коммунальные компании, управляющие транспортом Будапешта. Поэтому, чтобы сесть на поезд в любой город Венгрии в Будапеште, необходимо приобрести дополнительный городской билет. А уже в междугородных поездах или автобусах действует национальный проездной билет.

Кроме того, Венгрия ввела загородные проездные карты Országbérlet. Они позволяют пользоваться автобусными и железнодорожными услугами в одном из 19 округов страны.

Эти два билета можно приобрести в более чем 1100 точках продаж по всей стране, включая кассы MÁV-START, торговые автоматы MÁV, в кассах Volánbusz, в автобусах и в кассах GYSEV. А также в приложении MÁV – так им удобнее будет пользоваться.

Абонементами могут пользоваться и туристы. Если вы имеете право на льготный тариф, например, при наличии действительного студенческого билета, вы также можете получить его как иностранный гражданин.

Фото: Венгрия ввела два типа абонементов, разрешающих неограниченное количество путешествий в пределах страны (unsplash.com)

По ссылке доступна карта, где можно купить билеты и посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы относительно венгерских проездных. Национальный проездной рассчитан на поездки по всем округам Венгрии, стоит 18900 форинтов – это около 50 евро на 30 суток. При покупке билета студенты получают огромную скидку в размере 90%.

Загородная проездная карта, рассчитанная на поездки в одном округе, стоит несколько дешевле – 9450 форинтов – около 25 евро, а также имеет 90% скидку для студентов. Если вы планируете в поездке пересекать границу с другой страной, вам нужно будет купить дополнительно к проездному отдельный билет по маршруту от границы страны до необходимой станции.

Единый проездной в Словении: как и где им воспользоваться

Начиная с лета 2023 года власти Словении тоже ввели единственный проездной билет, с которым можно путешествовать по стране. Он начал действовать с 1 июня 2023 года. Проездной позволяет пассажирам путешествовать по стране по разным видам транспорта и с разными компаниями.

Словенский единственный билет стоит:

в месяц – 70 евро,

в год – 560 евро.

Также доступны проездные на более короткий срок:

15 евро – за однодневный проездной;

20 евро за три дня поездок;

35 евро – за неделю.

Судя по всему, словенский абонемент дороже его немецкого и венгерского аналогов (49 и 25 евро соответственно). Но одно из его преимуществ в том, что его можно передавать другому человеку: он не является именным.

Проездной билет в Словении позволяет свободно и без ограничений путешествовать по стране, пользуясь различными видами транспорта и транспортными компаниями.

Пока этот абонемент позволяет передвигаться между городами. Общественный транспорт в городах будет интегрирован следующим этапом, сроки которого будут зависеть от бюджета на 2024 год.

Введение такого проездного является частью решений в транспортной системе Словении. Там уже действует как субсидированный ежегодный проездной билет для студентов по всей стране, за исключением городских автобусов. Дети от 6 до 15 лет будут иметь право на 50% скидку на все билеты, если у них еще нет льготного билета.

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