Від Чехії до Данії. У які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро

Єдиний проїзний на всі види громадського транспорту у Німеччині за 49 євро не втрачає популярності. Такий квиток дозволяє подорожувати упродовж місяця навіть до сусідніх країн.

Що треба знати про придбання квитка та нові правила користування, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Правила користування проїзним та зміни з 15 серпня

Квиток на 49 євро Deutschlandticket продається по всій країні. Він іменний і його не можна передати іншому пасажиру. Проїзний можна придбати у пунктах обслуговування BVG та інших транспортних компаніях країни, через сайт Deutsche Bahn; через компанії SBB, VVS і MVV. Квиток працює за передплатою, його дія автоматично продовжується на наступний місяць.

Проїзний поширюється на такі види транспорту:

рейсові автобуси;

метро;

трамваї;

пороми (Гамбург, Берлін);

регіональні поїзди та експреси 2-го класу (RB, RE, S-Bahn (SPNV)).

Але Deutschlandticket не діє на далекі відстані:

у вагонах 1-го класу;

на потяги ICE, IC, EC, RE компанії DB Fernverkehr AG або ECE Deutsche Bahn;

на туристичні потяги з окремим тарифом (наприклад, гірські залізниці Zugspitzbahn або Nebelhornbahn у Баварії).

Нещодавно набуло чинності обмеження щодо використання квитка за 49 євро. Раніше пасажири могли у виняткових ситуаціях безкоштовно пересідати на міжміські перевезення. Тепер пасажири не зможуть здійснити безкоштовну пересадку на інші високошвидкісні з’єднання. Компенсація буде лише у випадку, якщо пасажир не може дістатися до місця призначення до опівночі через збій у графіку руху регіонального поїзда.

Фото: Потяг у Німеччині (pixabay.com)

На яких маршрутах не діє єдиний проїзний

Водночас слід врахувати, що у Німеччині є частина маршрутів, які не покриваються проїзним за 49 євро:

Берлін центральний вокзал – Ельстерведа;

Potsdam (Потсдам) – Berlin HBF – Cotbus (Котбус);

Berlin Südkreuz (Берлін Зюдкройц) – Prenzlau (Пренцлау);

Dortmund (Дортмунд) – Dillenburg (Ділленбург);

Bremen HBF (Бремен) – Oldenburg (Ольденбург) – Norddeich Mole (Емденская гавань);

Rostock Hbf (Головний вокзал Ростока) – West Ribnitz-Damgarten (Західний Рібніц-Дамгартен) – Stralsund (Штральзунд);

Erfurt (Ерфурт) – Weimar (Веймар) – Jena (Єна) – Gera (Гера);

Stuttgart Hbf (Головний вокзал Штутгарта) – Horb (Хорб) – Singen (Htw) (Зінген) – Konstanz (Констанц).

Фото: Зразок квитка за 49 євро (gettyimages.com)

У які країни можна подорожувати із квитком за 49 євро

Deutschlandticket діє для транскордонних поїздок, якщо вони включені в німецький тариф. Тому є чималий перелік станцій в сусідніх країнах, куди можна подорожувати із квитком за 49 євро. Сайт boredinmunich.com склав перелік маршрутів та видів транспорту, які дозволяють подорожувати в інші країни поїздами чи автобусами. Наприклад:

Австрія: Зальцбург і Куфштайн, Ервальд;

Швейцарія: Шаффхаузен і Базель;

Франція: Лаутербург і Вісембург у комбінованому транспорті;

Нідерланди: Енсхеде, Венло, Хенгело, Сіттард;

Польща: Свіноуйсьце, Згожелець, Кшевіна;

Чехія: Градек-над-Нісоу, Вейпрти, Варнсдорф;

Данія: Тендер;

Люксембург.

Нагадаємо, ми писали, ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро.

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