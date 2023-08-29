Від Чехії до Данії. У які країни можна доїхати з німецьким проїзним за 49 євро
Єдиний проїзний на всі види громадського транспорту у Німеччині за 49 євро не втрачає популярності. Такий квиток дозволяє подорожувати упродовж місяця навіть до сусідніх країн.
Що треба знати про придбання квитка та нові правила користування, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
Правила користування проїзним та зміни з 15 серпня
Квиток на 49 євро Deutschlandticket продається по всій країні. Він іменний і його не можна передати іншому пасажиру. Проїзний можна придбати у пунктах обслуговування BVG та інших транспортних компаніях країни, через сайт Deutsche Bahn; через компанії SBB, VVS і MVV. Квиток працює за передплатою, його дія автоматично продовжується на наступний місяць.
Проїзний поширюється на такі види транспорту:
- рейсові автобуси;
- метро;
- трамваї;
- пороми (Гамбург, Берлін);
- регіональні поїзди та експреси 2-го класу (RB, RE, S-Bahn (SPNV)).
Але Deutschlandticket не діє на далекі відстані:
- у вагонах 1-го класу;
- на потяги ICE, IC, EC, RE компанії DB Fernverkehr AG або ECE Deutsche Bahn;
- на туристичні потяги з окремим тарифом (наприклад, гірські залізниці Zugspitzbahn або Nebelhornbahn у Баварії).
Нещодавно набуло чинності обмеження щодо використання квитка за 49 євро. Раніше пасажири могли у виняткових ситуаціях безкоштовно пересідати на міжміські перевезення. Тепер пасажири не зможуть здійснити безкоштовну пересадку на інші високошвидкісні з’єднання. Компенсація буде лише у випадку, якщо пасажир не може дістатися до місця призначення до опівночі через збій у графіку руху регіонального поїзда.
Фото: Потяг у Німеччині (pixabay.com)
На яких маршрутах не діє єдиний проїзний
Водночас слід врахувати, що у Німеччині є частина маршрутів, які не покриваються проїзним за 49 євро:
- Берлін центральний вокзал – Ельстерведа;
- Potsdam (Потсдам) – Berlin HBF – Cotbus (Котбус);
- Berlin Südkreuz (Берлін Зюдкройц) – Prenzlau (Пренцлау);
- Dortmund (Дортмунд) – Dillenburg (Ділленбург);
- Bremen HBF (Бремен) – Oldenburg (Ольденбург) – Norddeich Mole (Емденская гавань);
- Rostock Hbf (Головний вокзал Ростока) – West Ribnitz-Damgarten (Західний Рібніц-Дамгартен) – Stralsund (Штральзунд);
- Erfurt (Ерфурт) – Weimar (Веймар) – Jena (Єна) – Gera (Гера);
- Stuttgart Hbf (Головний вокзал Штутгарта) – Horb (Хорб) – Singen (Htw) (Зінген) – Konstanz (Констанц).
Фото: Зразок квитка за 49 євро (gettyimages.com)
У які країни можна подорожувати із квитком за 49 євро
Deutschlandticket діє для транскордонних поїздок, якщо вони включені в німецький тариф. Тому є чималий перелік станцій в сусідніх країнах, куди можна подорожувати із квитком за 49 євро. Сайт boredinmunich.com склав перелік маршрутів та видів транспорту, які дозволяють подорожувати в інші країни поїздами чи автобусами. Наприклад:
- Австрія: Зальцбург і Куфштайн, Ервальд;
- Швейцарія: Шаффхаузен і Базель;
- Франція: Лаутербург і Вісембург у комбінованому транспорті;
- Нідерланди: Енсхеде, Венло, Хенгело, Сіттард;
- Польща: Свіноуйсьце, Згожелець, Кшевіна;
- Чехія: Градек-над-Нісоу, Вейпрти, Варнсдорф;
- Данія: Тендер;
- Люксембург.
Нагадаємо, ми писали, ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро.
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