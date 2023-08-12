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Слідом за Німеччиною. Ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро

Новость на русском →
Субота 12 серпня 2023 17:59
Слідом за Німеччиною. Ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро Фото: Залізниця у Португалії (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

На початку серпня Португалія запровадила проїзний за 49 євро, з яким пасажири можуть здійснити необмежену кількість поїздок без обмежень за часом.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Квиток за 49 євро у Португалії: що треба знати пасажирам

Запровадженням універсального проїзного на залізничний транспорт за 49 євро Португалія приєдналася до інших країн, зокрема Німеччини та Іспанії, які вже запустили подібні пропозиції.

Квиток National Rail Pass доступний для всіх пасажирів, в тому числі туристів-іноземців. Проїзні запровадила національна залізнична компанія Comboios de Portugal (CP), і вони дійсні на всіх регіональних залізничних мережах (з кількома винятками).

Мандрівники з абонементом можуть здійснити необмежену кількість поїздок без обмежень за часом. Проте, на відміну від проїзного квитка в Німеччині за такою ж ціною, португальський квиток не буде доступний в автобусах або міжміських поїздах, таких як Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional і Internacional. Проїзний також не діє в міських мережах Порту, Лісабона та Коїмбри.

Слідом за Німеччиною. Ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро

Фото: Португальський проїзний не буде доступний в автобусах або міжміських поїздах (wikipedia.org)

Де дійсний бюджетний проїзний

Новий проїзний квиток можна використовувати на більшості регіональних перевезень по всій країні, але є кілька зон, де він не діє. Прибережжя Алентежу та район Коїмбри не беруть участі у програмі. Це означає, що квиток не буде дійсний на таких маршрутах:

  • Регуа-Посінью (лінія Дору);
  • Коїмбра-Фігейра-да-Фоз (передмістя Коїмбри);
  • Пінхал-Ново-Евора та Пінхал-Ново-Віла-Нова-да-Баронія (лінія Алентежу);
  • Пінхал-Ново-Тюнес (Південна лінія).

Слідом за Німеччиною. Ще одна країна ЄС запроваджує безлімітні квитки на поїзди за 49 євро

Фото: Перш ніж купити квиток, треба отримати картку клієнта CP (скриншот з сайту cp.pt)

Як придбати проїзний квиток у Португалії за 49 євро

Проїзний квиток National Rail Pass у Португалії доступний для всіх мандрівників, Для цього треба мати картку клієнта CP. Її можна отримати в усіх касах CP по всій країні. Картка коштує 6 євро.

Щоб придбати картку, необхідно мати офіційний документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, водійські права, а також кольорову фотографію на паспорт. Також потрібно заповнити шаблон запиту на отримання картки CP, який можна завантажити за посиланням.

Національний залізничний проїзний квиток дійсний протягом місяця і його можна придбати з 21 числа кожного місяця на наступний місяць.

Відзначимо, користувачі з іноземними банківськими рахунками не можуть купити німецькі бюджетні квитки за 49 євро в Німеччині. Це призвело до масових скарг на роботу сервісу.

Також повідомлялося, як скористатися проїздом за 1 євро на залізниці у Франції.

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