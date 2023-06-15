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Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути

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Четвер 15 червня 2023 08:30
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути Фото: Аеропорт в Кишиневі (Ірина Савіна)
Ирина Савіна
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця

Як доїхати з України до аеропорту Молдови та які авіакомпанії з нього літають – у колонці Ірини Савіної.

Аеропорт в Кишиневі – один із тих, які знаходяться близько до кордону з Україною. Це єдиний аеропорт в Молдові, і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став одним із хабів, з якого українці добираються далі в інші країни.

Як добратися до аеропорту в Кишиневі та за якою ціною можна купити квитки на поїзд або автобус у цьому напрямку – у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповіла журналістка та мандрівниця Ірина Савіна.

Як потрапити до Молдови: умови в'їзду

Між Україною та Молдовою діє безвізовий режим. Однак після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну правила в'їзду до Молдови дещо спростилися. На початку пускали навіть без закордонного паспорта – люди могли заїхати в країну з внутрішніми українськими паспортами. Потім всі діючі раніше правила знов повернули – українцям для в'їзду в країну потрібен закордонний паспорт з принаймні однією вільною сторінкою.

Для поїздки на авто до Молдови потрібні:

  • Техпаспорт на авто;
  • посвідчення водія;
  • страховка на автомобіль – “Зелена карта".

Недорогий та приємний аеропорт. Як виглядають повітряні ворота Молдови

Насправді, у Кишиневі аеропорт класний. Тут є зручні зали очікування, дитяча зона та кімната матері та дитини. Є смачний и недорогий ресторан національної кухні PLAI. Обід з кавою на людину одну людину обійдеться приблизно у 8-10 євро.

Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрутиАвіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути

Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрутиФото: Аеропорт Кишинева (Ірина Савіна)

Також є кав’ярня, яка знаходиться в зоні до реєстрації: тож тут можна поїсти навіть вночі. У зоні вильоту – теж декілька симпатичних кафе, а також власна пивоварня LumenСraft і однойменний ресторан-паб. Green Cafe в зоні прильоту – класне місце для тих, хто вже прилетів та чекає на таксі, або, наприклад, автобус до Одеси, який зупиняється прямо біля аеропорту.

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А ще пасажирам тут доступний дуже якісний wi-fi. Зазначу, що не всі аеропорти мають гарний сигнал без обмежень. А тут користуватися можна скільки завгодно, і він "літає"!. Тому, попри те, що аеропорт в Кишиневі невеликий, він дуже зручний, недорогий та приємний.

Які авіакомпанії літають з аеропорту Кишинева

З Кишинева літають перевізники Молдови – Air Moldova та Fly One. У них практично одна та сама мапа польотів: Німеччина, Португалія, Італія, Румунія, Ірландія, Великобританія, Франція, Греція, Ізраїль, Туреччина, Єгипет. Також звідси є рейси авіакомпаній Turkish Airlines та Lufthansa – до Стамбулу та Франкфурта.

Раніше лоукостер WizzAir також літав з Кишинева, але у лютому цього року компанія призупинила всі свої рейси до столиці Молдови через загрозу безпеці.

Зараз з Кишинева також літають Austrian Airlines, польські авіалінії LOT, TAROM або Romanian Air Transport – національний румунський авіаперевізник.

Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрутиФото: З аеропорту Кишинева літають різні авіакомпанії (Ірина Савіна)

Як добратися до аеропорту в Молдові. Автобуси та поїзди

Зараз українцям доступні різні варіанти, як доїхати з України в Кишинів. Ще влітку 2022 року їх було не так багато – їздили в основному автобуси. Але восени додали залізничне сполучення – з Києву в Кишинів вже ходить потяг.

  • Автобусом – з міст Одеса, Чернівці та Київ до Кишинева курсують регулярні автобуси. Квиток – від 700 грн з Одеси та Чернівців, від 2000 грн – з Києва.
  • Поїздом з Києва – потяг № 351к за маршрутом Київ-Пасажирський-Кишинів. Квиток у вагон купе в один бік на момент публікації коштує 2695 гривень, у плацкарт - 1917 гривень. Відправлення з Києва - о 17.02, прибуття до Кишинева - наступного ранку о 10.47.
  • Власним авто – потрібно купувати страхування автомобіля, та віньєтку – оплату проїзду дорогами Молдови. Купити можна онлайн на офіційному сайті.
  • Blablacar – тут можна обрати або їхати маршруткою чи автобусом, або з власником автомобіля, який забере вас у місці, де ви домовитеся про зустріч.

Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрутиФото: Добратися до аеропорту в Кишиневі можна автобусами або поїздами (Ірина Савіна)

Зверніть увагу: Автобус, який їде з Одеси в Кишинів, зупиняється біля аеропорту як на шляху до Кишинева, так і у зворотному напрямку. Тобто не обовязково їхати до автостанції в центрі міста – одесити можуть вийти біля аеропорту і так само після повернення їхати додому одразу з аеропорту (квитки на автобус продаються на різних порталах, і можна обрати місце призначення – Аеропорт Кишинів.

Як працює транспорт в Кишиневі та як пересуватися містом

Громадський транспорт в Кишиневі доволі звичний для українців. Це автобуси, маршрутки та тролейбуси. Прокласти маршрут можна за допомогою місцевого сайту eway.md. Ресурс досить незручний, але розібратися можна.

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З центра міста в аеропорт ходить тролейбус №30. Він виїздить від кінцевої зупинки Str. 31 August 1989. У тролейбусах можна оплатити проїзд або готівкою (6 лей), або картою – є термінали оплати картою безпосередньо в тролейбусі).

Якщо вам під час поїздки знадобляться молдавські леї, в аеропорту є пункти обміну валют, але в традиційно для аеропортів курс тут не найкращий. Також є банкомати – можна спробувати зняти леї з власної української карти. Але перед тим як підтвердити зняття грошей, перевірте курс конвертації. Можливо, краще порівняти з ненайкращим курсом та обрати те, що вигідніше.

Якщо прилітаєте пізно, доведеться їхати на таксі. На виході традиційно чекають таксисти. Вони, звісно, назвуть вам надвисокий цінник. Але в Молдові є додатки з сервісами таксі. Наприклад, iTaxi. З аеропорту до центра міста поїздка коштуватиме близько 20 доларів. Нажаль, відомі в Україні сервіси таксі в Молдові не працюють.

Про те, що подивитися в Кишиневі під час транзиту, більш детально читайте в особистому блозі Ірини Савіної.

Раніше експерт із залізничних перевезень розповів РБК-Україна, як купувати квитки на поїзди до Польщі, Австрії, Чехії та Угорщини в умовах дефіциту.

Також пропонуємо почитати, як добратися в найближчий до України аеропорт у Жешуві, Польща.

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Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
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В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
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