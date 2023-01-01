Продовження захисту та скорочення виплат. Чого чекати українцям в Чехії

Чеський уряд оголосив, що українські біженці можуть і далі проживати в країні, отримавши статус тимчасового захисту, до 31 березня 2023 року. Також для легального перебування в Чехії після 31 березня необхідно буде продовжити статус тимчасового захисту.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на портал SchengenVisaInfo.com.

Як продовжити тимчасовий захист у Чехії

Щоб продовжити статус тимчасового захисту, українцям треба особисто відвідати МВС Чеської Республіки до 30 березня 2023 року, а також пройти онлайн-реєстрацію. Громадянам України треба буде вказати своє місце проживання в Чехії та назву та адресу школи, де навчається дитина – у разі, якщо дитину віддали на навчання до будь-якого із місцевих закладів освіти.

Біженці з України наразі мають право проживати у місцях тимчасового розміщення не більше 30 днів, а у безкоштовних – не більше 150 днів.

Згідно зі змінами, українці зможуть і надалі проживати в обраному тимчасовому житлі, але за нього доведеться платити. Питання вартості за проживання вирішується кожному окремому випадку.

Як скоротяться виплати українцям

У 2023 році має зменшитись сума фінансової допомоги, яку отримують українські біженці в країні. При розрахунку виплат враховуватимуться доходи біженців. Також у Мінпраці повідомили, що перша виплата не буде автоматичною.

"З першого місяця допомога буде прив'язана до розміру прожиткового мінімуму, який відповідає сумі, яка потрібна для забезпечення предметів першої необхідності", – йдеться у поясненні Мінпраці.

Прожитковий мінімум передбачає меншу суму для переселенців: замість 5000 крон, вони отримають 4860 крон для дорослих і 3490 крон для дітей.

Однак грошова допомога пенсіонерам та особам з інвалідністю зросте в 1,5 раза більше життєвого мінімуму. Виплата для таких категорій українців становитиме 7290 крон для дорослих і 5235 крон для дітей.

Також фіндопомогу в Чехії можуть отримати й біженці, чиї доходи не досягають суми прожиткового мінімуму. Щоб отримати підтримку, бездітний дорослий біженець повинен заробляти менш як 4860 крон на місяць, а мати з двома дітьми — менше ніж 11840 крон.

В уряді Чехії кажуть, що через 6 місяців перевірятимуть, чи немає у претендента перешкод для виходу на ринок праці: наприклад, чи доглядає жінка за маленькою дитиною, чи є людина пенсіонером, чи проходить навчання.

Стало відомо, яка вартість життя в Чехії з досвіду українських біженців.

Також у МВС цієї країни пояснили, що віза в Канаду анулює тимчасовий захист в Чехії.