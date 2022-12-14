Віза в Канаду анулює тимчасовий захист в країні ЄС: офіційне пояснення

У Чехії знайшли прихисток майже півмільйона українців. Багатьох наших біженців хвилює питання втрати тимчасового захисту після відкриття візи в Канаду чи іншу країну. Запитання на цю тему все частіше трапляються у соцмережах.

Остаточне роз'яснення надало МВС Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

З отриманням візи від 90 днів право на тимчасовий захист анулюється

Якщо людина вже отримала візу тимчасового захисту в Чехії і після цього отримала канадську візу CUAET або довгострокову візу для перебування понад 90 днів у іншій країні, їй буде відмовлено в продовженні тимчасового захисту.

"Продовжити можна тільки дозвіл на перебування з метою тимчасового захисту, який є дійсним. З отриманням візи для перебування на термін понад 90 днів у іншій державі світу (в тому числі канадської візи) анулюється право на перебування з метою тимчасового захисту в Чеській Республіці (параграф 5 п.8d Закону № 65/2022 Зб.)", – пояснила речниця відділу преси та звʼязків із громадськістю МВС Чеської Республіки Гана Мала.

Якщо людина отримала візу тимчасового захисту у Чехії, а потім канадську візу чи довгострокову візу в іншу країну, вона не повинна про це повідомляти, але тимчасова охорона в ЧР припиняє діяти.

"Однак припинення дії тимчасового захисту зазначається, коли компетентні органи про це дізнаються – при наданні паспорта. Якщо людина хоче виїхати до Канади, вона би мала прийти до відділення Департаменту міжнародної охорони та міграції OAMP або регіональних центрів допомоги українським біженцям, де буде зафіксовано припинення дії тимчасового захисту станом на день видачі канадської візи або на перший день її дії", – уточнили в міністерстві внутрішніх справ.

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)

Що робити, якщо біженець хоче залишитися в Чехії

Якщо біженець вже отримав візу в Канаду чи іншу країну, а потім звертається за прихистком у Чехії, то тимчасовий захист наданий не буде.

Якщо людина отримала візу в Канаду, але не збирається туди їхати, тимчасовий захист в Чехії все одно буде скасований.

"Тимчасовий захист, згідно із законом, при отриманні канадської візи припиняється. Якщо візу буде скасовано, людина може отримати новий тимчасовий захист при відповідності усім іншим умовам. Але не можна продовжувати первісний тимчасовий захист, оскільки його дія вже припинилась", – зазначала Гана Мала.

Якщо людина ще не отримувала тимчасовий захист у Чехії, вона може скасувати довгострокову візу в іншій країні та звернутися за чеською візою тимчасового захисту.

Віза в іншу країну також впливає на тих громадян України, яким у Чехії була видана класична довгострокова віза з метою толерантності перебування – вони також мають просити про її анулювання.

Нагадаємо, ми писали, як отримати тимчасовий захист в ЄС повторно.