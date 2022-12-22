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Дешевше за інші країни. Яка вартість життя в Чехії з досвіду біженців

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Четвер 22 грудня 2022 14:40
Дешевше за інші країни. Яка вартість життя в Чехії з досвіду біженців Фото: Вулиця у Празі, Чехія (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії захист від війни отримали майже півмільйона українців – це найбільша кількість наших біженців у Європі на душу населення.

Багато людей продовжують цікавитися переїздом у цю країну. Яка вартість життя у Чехії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За житло українці віддають від 400 євро на місяць

Більша частина витрат українських біженців у цій країні – оренда житла. У столиці доводиться платити від 10 000 крон (413 євро) за однокімнатну квартиру.

Залежно від кількості кімнат, району, метро, типу опалення, українці сплачують у Празі 11-20 тисяч крон. За межами великих міст вартість житла відповідно зменшується.

Вартість комунальних послуг зараз обходиться від 2 000-3500 крон (82-145 євро). Платежі у великій квартирі можуть сягати до 8000 крон (330 євро). Крім того, з біженців почали брати оплату за вивіз сміття.

Також за мобільний зв’язок і домашній інтернет виходить 400-600 крон.

Дешевше за інші країни. Яка вартість життя в Чехії з досвіду біженцівФото: Українські біженці в Чехії (gettyiages.com)

Транспорт та покупка продуктів

Проїзний квиток на автобуси, трамваї, метро та потяги для українців із тимчасовим захистом – 165 крон на місяць. Якщо треба їхати на роботу в Прагу з передмістя – щомісяця ще 600-1000 крон. Але машиною дорожче, бо 1 л бензину – орієнтовно 55 крон (2,3 євро).

У супермаркетах можна вибрати продукти зі знижкою 20-50%. Загальна вартість продуктового кошика для родини – 5000-7000 крон (200-300 євро).

Шкільні обіди коштують 700-800 крон на місяць.

Дешевше за інші країни. Яка вартість життя в Чехії з досвіду біженцівФото: Громадський транcпорт у Празі (pixabay.com)

Витрати на медичні послуги

Після перших 150 днів безкоштовне медичне страхування мають діти, літні люди та безробітні, що перебувають на обліку в центрах зайнятості – урядах праці. Решта українців має сплачувати самостійно – близько 2300 крон (95 євро).

Абонемент до приватного лікаря - 2000-2500 крон на рік. Лікування зубів та пломби – близько 1500 крон за один зуб.

Загальні витрати родини з дітьми

Більшість українських біженців у Чехії – жінки з дітьми. До всіх витрат додається одяг і взуття. У матері з 1-2 дітьми витрати на місяць становлять 20000-35000 крон (826-1445 євро).

Хоч це значна сума, проте вона суттєво менша, ніж в інших європейських країнах. У рейтингу Mercer Cost of Living 2022 Прага посіла 60 місце із 227 міст. Жити у чеській столиці дешевше, ніж у Лондоні, Дубліні та Мілані.

Українські біженці у Чехії отримують гуманітарну допомогу перші 6 місяців - 5000 крон на одну особу на місяць. Із 7 місяця виплати залежать від віку: дітям до 18 років – 3320 крон, повнолітнім– 4620 крон.

Нагадаємо, ми писали, що віза в Канаду анулює тимчасовий захист в Чехії.

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