Продолжение защиты и сокращение выплат. Чего ждать украинцам в Чехии

Чешское правительство объявило, что украинские беженцы могут и дальше проживать в стране, получив статус временной защиты, до 31 марта 2023 года. Также для легального пребывания в Чехии после 31 марта необходимо будет продлить статус временной защиты.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал SchengenVisaInfo.com.

Как продолжить временную защиту в Чехии

Чтобы продлить статус временной защиты, украинцам нужно лично посетить МВД Чешской Республики до 30 марта 2023 года, а также пройти онлайн-регистрацию. Гражданам Украины нужно будет указать свое место жительства в Чехии и название и адрес школы, где учится ребенок – в случае, если ребенка отдали на обучение в любое из местных учебных заведений.

Беженцы из Украины имеют право проживать в местах временного размещения не более 30 дней, а в бесплатных – не более 150 дней.

Согласно изменениям, украинцы смогут и дальше проживать в выбранном временном жилье, но за него придется платить. Вопрос стоимости за проживание решается в каждом частном случае.

Как сократятся выплаты украинцам

В 2023 году должна уменьшиться сумма финансовой помощи, получаемой украинскими беженцами в стране. При расчете выплат будут учитываться доходы беженцев. Также в Минтруда сообщили, что первая выплата не будет автоматической.

"С первого месяца помощь будет привязана к размеру прожиточного минимума, который соответствует сумме, необходимой для обеспечения предметов первой необходимости", – говорится в пояснении Минтруда.

Прожиточный минимум предполагает меньшую сумму для переселенцев: вместо 5000 крон они получат 4860 крон для взрослых и 3490 крон для детей.

Однако денежная помощь пенсионерам и лицам с инвалидностью вырастет в 1,5 раза больше прожиточного минимума. Выплата таких категорий украинцев составит 7290 крон для взрослых и 5235 крон для детей.

Также финпомощь в Чехии могут получить и беженцы, доходы которых не достигают суммы прожиточного минимума. Чтобы получить поддержку, бездетный взрослый беженец должен зарабатывать менее 4860 крон в месяц, а иметь с двумя детьми — менее 11840 крон.

В правительстве Чехии говорят, что через 6 месяцев будут проверять, нет ли у претендента препятствий для выхода на рынок труда: например, ухаживает ли женщина за маленьким ребенком, является ли человек пенсионером, проходит ли обучение.

Стало известно, какова стоимость жизни в Чехии по опыту украинских беженцев.

Также в МВД этой страны объяснили, что виза в Канаду аннулирует временную защиту в Чехии.