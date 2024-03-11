Потяги і прямі автобуси. Як зручно дістатися з Румунії до України

Румунія – одна з країн, яка прийняла багато українських біженців та куди українці їдуть для подальшої подорожі літаком. Водночас до України їздять багато румунських громадян.

Яким транспортом можна дістатися з Румунії до українських міст, РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Як дістатися з Румунії потягом: маршрут і ціни

Під час війни подорожувати між Україною та сусідніми країнами можна лише наземним транспортом. Найзручніший варіант для багатьох пасажирів – потяги. Водночас між Україною та Румунією не має прямих рейсів залізницею, тому їхати доводиться із пересадкою через Молдову.

Пасажири у Румунії можуть спланувати поїздку до Молдови такими маршрутами:

рейс 106 Бухарест – Кишинів: відправлення 18:08, прибуття о 07:44;

рейс 824 Ясси-Сокола – Унгени, відправлення о 17:40, прибуття до Молдови – о 18:56.

Вартість квитка на поїзд з Румунії до Молдови – 40-45 євро.

Далі треба буде пересісти на поїзд до України:

351, Кишинів – Унеги – Київ, відправлення з Кишинева о 17:54, прибуття до Києва о 11:48, зупинка на проміжній станції Унеги – о 20:51.

Ця частина подорожі триватиме близько 18 годин. Ціна квитків – 50 до 80 євро.

Слід врахувати, що поїзд курсує через день. З Кишинева до Києва – у непарні числа, з Києва до Кишинева – і парні.

Серед переваг поїздки потягами – комфортніші місця. Серед мінусів – пересадка, і лише з Молдови до Києва дорога займає 18 годин. Також вартість квитків – від 2000 грн у плацкартному вагоні.

Фото: Вагон поїзда "УЗ" (gettyimages.com)

Придбати квитки з Молдови можна на сайті "Укрзалізниці", мобільному застосунку чи у чат-боті. У продажі вони з'являються за 20 днів до рейсу, також за 1-2 дні до дати поїздки можна придбати квитки, які хтось повернув.

Прямі рейси автобусом: маршрути

До прикордонних румунських міст ходять чимало автобусів із Чернівців. Із Сучави курсує кілька маршруток і автобусів на день. Відстань між містами 80 км. Час у дорозі складе 3 години через проходження контролю на кордоні. Вартість квитків – від 400 грн.

Діставшись Чернівців автобусом, до Києва можна їхати й потягом. Час відправлення о 19:12, прибуття до Києва о 07:02. Вартість квитка від 460 гривень (плацкарт) до 2600 грн (люкс). Разом дорога з Сучави до Києва обійдеться від 1100 грн.

Є й прямі автобуси до інших міст України. Зокрема, з Бухареста, Ясс, Сучави можна доїхати автобусами до Києва, Житомира, Хмельницького, Івано-Франківська, Ужгорода.

Наприклад з Бухареста до Києва є щоденні рейси о 03:00 (прибуття у о 22:00), 16:00 (прибуття о 12:20 наступного дня), 19:00 (прибуття о 18:30). Тривалість поїздки з Бухареста до Києва приблизно 21 год. Рейси з Бухареста відправляються з:

автовокзалу "Filaret", Strada Doctor Constantin Istrati 1;

залізничного вокзалу (головний вхід), вул. Калеа Грівіті, 140;

автостанції "Bosfor Turizm", дорога Віілор, 54.

Вартість квитка від 75 євро.

Швидше та дешевше доїхати з Бухареста до Одеси. Є денні та нічні рейси. Час у дорозі складе 12-14 год. Вартість квитка від 50 євро. Рейсів багато як денних, так і нічних.

Фото: Пасажири автобуса (gettyimages.com)

Як доїхати з Румунії до України автомобілем

Подорож автомобілем зручніша з точки зору вибору часу поїздки та маршруту. Багато хто віддає перевагу такому виду транспорту навіть на великі відстані.

На кордоні між Румунією та Україною цілодобово працюють так прикордонні пункти: Дякове – Халмеу, Солотвино – Сігету Мармацієй, Красноїльськ – Вікову де Сус, Порубне – Сірет, Дяківці – Раковець.

Найбільші черги зазвичай на пункті пропуску Дякове. Перевірити час очікування на пропускних пунктах з Румунією на в’їзд в Україну можна за посиланням.

Слід врахувати, що менші черги – з понеділка по середу, із четверга до вихідних кількість охочих перетнути кордон зростає.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати до Німеччини з України та Польщі. Можна подорожувати потягами з пересадкою у Польщі або прямими автобусними маршрутами.

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