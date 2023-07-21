Прямі автобуси та поїзди. Як доїхати до Німеччини з України та Польщі

Німеччина є одним із найпопулярніших напрямків для поїздок з України, адже ця країна приймає найбільшу кількість українських біженців серед інших країн Європи – понад мільйон.

Дістатися до Німеччини можна як потягами з пересадкою у Польщі або прямими автобусними маршрутами. TRAVEL РБК-Україна розповідає, які варіанти подорожі можуть обрати українці.

На які потяги до Берліна можна сісти у Польщі

Із міст Польщі до столиці Німеччини можна доїхати як поїздами польських залізниць, так і з німецьким перевізником. Наприклад, з польським "PKP Intercity" до Берліна можна дістатися з таких станцій:

Варшави;

Познані;

Гданська (Гдині);

Бидгоща;

Перемишля.

Із Перемишля до Берліна щодня можна сісти на потяг IC "Wawel". Відправляється він о 07:08 і прибуває о 20:10. Ціна квитка – від 164 злотих. Маршрут проходить через станції Ярослав, Жешув, Краків, Катовіце, Глівіце, Ополє, Вроцлав, Любін, Зелену Гуру, Жепін, Франкфурт-на-Одері.

Потягами польської компанії Polregio можна поїхати до Берліна та Любеку зі Щецина, а до Франкфурта, Герліца, Губена – із Зеленої Гури на вихідних.

Також з Польщі є широка мережа маршрутів поїздами німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. Можна подорожувати поїздами Інтерсіті та Євросіті.

Фото: Поїзд між Берліном та Краковом у Польщі (gettyimages.com)

Автобусом до Німеччині – від 18 годин

Для пасажирів, які надають перевагу поїздкам без пересадок, підійде подорож до Німеччини автобусом. Їхати доведеться понад добу, але відразу до пункту призначення.

Із міжнародним перевізником FlixBus пасажири можуть їхати маршрутами Київ-Львів-Берлін та Київ-Львів-Берлін-Бремен.

Із 25 липня відкриється нова лінія Вінниця-Кельн із кінцевою зупинкою в аеропорту Кельн/Бонн. Автобус проходитиме через такі міста: Хмельницький, Тернопіль, Львів, Берлін, Магдебург, Брауншвейг, Ганновер, Білефельд, Дортмунд, Ессен, Дуйсбург, Дюссельдорф. Закладений час у дорозі 33 годин з урахуванням 4 годин на проходження кордону.

Відзначається, що ціна квитків залежить від часу до поїздки. Дешевше купувати заздалегідь. Наприклад, на популярні відрізки між Львовом і Берліном, між Львовом і Ганновером ціни починаються від 2799 грн за місце.

Фото: Автобус FlixBus (надане РБК-Україна)

Також подорожувати до Німеччини можна з іншими автобусними перевізниками. Наприклад, компанія "Євролінії" виконує рейси з Києва до Берліна, Мюнхена, Штутгарта, зі Львова – до Гамбурга та Франкфурта. На кінець липня вартість квитка на рейс Київ-Берлін – 99 євро (4075 грн), Львів-Гамбург –86,76 євро (3571 грн). Час у дорозі – від 18 годин зі Львова.

Перевізник "Автолюкс" також пропонує рейси до Німеччини. Вартість квитків з Києва до Берліна у липні – 2500 грн.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати із Києва до Варшави автобусом.

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