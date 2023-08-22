Як доїхати до Словаччини з України влітку 2023 року: транспорт та маршрути

Словаччина надала прихисток понад 123 тисячам українців, у країні залишаються 106 тисяч наших громадян із тимчасовим захистом. Влітку ця країна приваблює також і туристів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як можна дістатися до Словаччини різними видами транспорту та у скільки обійдеться поїздка.

Як дістатися до Словаччини потягом: маршрут та ціни

Поїздка потягом за кордон у 2023 році – один із найбюджетніших та найзручніших варіантів подорожі. Влітку на піку туристичного сезону найбільшою проблемою є придбання квитків на міжнародні рейси "Укрзалізниці".

Перелік міжнародних рейсів з перерахованими стиковками можна знайти на uz-vezemo.com/eu-schedule.

Дістатися до Словаччини можна двічі на день потягом Мукачево-Чоп-Кошице на 78 місць. Тривалість поїздки – до 3,5 годин.

Графік руху потягів такий:

№961 – відправлення з Мукачево о 14:48, прибуття до Кошице – о 18:17;

№963 – відправлення з Мукачево о 18:16, прибуття до Кошице – о 21:33.

Придбати квитки можна у касі. Вартість – 406 грн. Посадка на поїзд на станції Мукачево відбувається з окремої платформи. Щоб сісти на потяг, слід при виході з вокзалу ліворуч пройти 10 хвилин до західної платформи. Станційні працівники підкажуть, як знайти.

Фото: Потяг до Словаччини всередині (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Далі подорож можна планувати словацькою залізницею на сайті zssk.sk. Поїздка потягом IC у вагоні другого класу від Кошице до Братислави у серпні може обійтися у 25 євро (1004 грн) . Час у дорозі – від 4 годин 40 хв.

Як можна доїхати до Словаччини автобусом

До Словаччини можна дістатися автобусами різних перевізників із обласних центрів України. Наприклад, із Києва, Львова, Харкова, Полтави, Ужгорода.

Перевізників можна шукати на сайті blablacar. Зі Львова до Братислави можна знайти автобусні перевезення за ціною від 1500 грн (в автобусі без Wi-Fi, розеток і туалету). Час у дорозі приблизно 19 год. Водночас перевізник KLR Bus обіцяє довезти за 17 год 30 хв в автобусі із комфортом. Вартість квитків зі Львова – 2900 грн.

Із Ужгорода до Братислави автобусами можна дістатися за 1200-1700 грн (час у дорозі – 9-14 годин). Вартість квитків із Києва – від 2600 грн до 3900 грн в кінці серпня. Час у дорозі 27-29 годин.

Фото: Подорож автобусом (gettyimages.com)

Вартість квитків від перевізника Flixbus за маршрутом Братислава-Київ коштує від 2600 гривень у кінці серпні, час у дорозі 25-34 години.

Подорож автомобілем – які є пункти пропуску

Заїхати до Словаччини можна через пункти пропуску на кордоні у Закарпатській області. Зокрема:

"Малий Березний" – автомобільний (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" – автомобільний (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" – для пішоходів та велосипедистів (працює з 9 до 21 години).

Зазвичай черг на цих пунктах пропуску не буває, тому багато часу закладати для перетину кордону не треба.

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