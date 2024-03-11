Поезда и прямые автобусы. Как удобно добраться из Румынии в Украину

Румыния – одна из стран, которая приняла много украинских беженцев и куда украинцы едут для дальнейшего путешествия самолетом. В то же время в Украину ездят много румынских граждане.

Каким транспортом можно добраться из Румынии в украинские города, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

Как добраться из Румынии поездом: маршрут и цены

Во время войны путешествовать между Украиной и соседними странами можно только наземным транспортом. Самый удобный вариант для многих пассажиров – поезда. В то же время между Украиной и Румынией нет прямых рейсов по железной дороге, поэтому ехать приходится с пересадкой через Молдову.

Пассажиры в Румынии могут спланировать поездку в Молдову по следующим маршрутам:

рейс 106 Бухарест – Кишинев: отправление 18:08, прибытие в 07:44;

рейс 824 Яссы-Сокола – Унгены, отправление в 17:40, прибытие в Молдову – в 18:56.

Стоимость билета на поезд из Румынии в Молдову – 40-45 евро.

Дальше нужно будет пересесть на поезд в Украину:

351, Кишинев – Унеги – Киев, отправление из Кишинева в 17:54, прибытие в Киев в 11:48, остановка на промежуточной станции Унеги – в 20:51.

Эта часть поездки будет длиться около 18 часов. Цена билетов – 50 до 80 евро.

Следует учесть, что поезд курсирует через день. Из Кишинева в Киев – по нечетным числам, из Киева в Кишинев – по четным.

Среди преимуществ поездки поездами – более комфортные места. Среди минусов – пересадка, и только из Молдовы в Киев дорога занимает 18 часов. Также стоимость билетов – от 2000 грн в плацкартном вагоне.

Фото: Вагон поезда "УЗ" (gettyimages.com)

Приобрести билеты из Молдовы можно на сайте "Укрзализныци", мобильном приложении или в чат-боте. В продаже они появляются за 20 дней до рейса, также за 1-2 дня до даты поездки можно приобрести билеты, которые кто-то вернул.

Прямые рейсы автобусом: маршруты

В пограничные румынские города ходят немало автобусов из Черновцов. Из Сучавы курсирует несколько маршруток и автобусов в день. Расстояние между городами 80 км. Время в пути составит 3 часа из-за прохождения контроля на границе. Стоимость билетов – от 400 грн.

Добравшись до Черновцов автобусом, в Киев можно ехать и поездом. Время отправления в 19:12, прибытие в Киев в 07:02. Стоимость билета от 460 гривен (плацкарт) до 2600 грн (люкс). Всего дорога из Сучавы в Киев обойдется от 1100 грн.

Есть и прямые автобусы в другие города Украины. В частности, из Бухареста, Ясс, Сучавы можно доехать автобусами в Киев, Житомир, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Ужгород.

Например, из Бухареста в Киев есть ежедневные рейсы в 03:00 (прибытие в 22:00), 16:00 (прибытие в 12:20 на следующий день), 19:00 (прибытие в 18:30). Длительность поездки из Бухареста в Киев примерно 21 часов. Рейсы из Бухареста отправляются из:

автовокзала "Filaret", Strada Doctor Constantin Istrati 1;

ж/д вокзала (главный вход), ул. Калеа Гривити, 140;

автостанции "Bosfor Turizm", дорога Виилор, 54.

Стоимость билета от 75 евро.

Быстрее и дешевле доехать из Бухареста в Одессу. Есть дневные и ночные рейсы. Время в пути составит 12-14 часов. Стоимость билета от 50 евро. Рейсов много как дневных, так и ночных.

Фото: Пассажиры автобуса (gettyimages.com)

Как доехать из Румынии в Украину автомобилем

Путешествие на автомобиле удобнее с точки зрения выбора времени поездки и маршрута. Многие предпочитают такой вид транспорта даже на большие расстояния.

На границе между Румынией и Украиной круглосуточно работают следующие пограничные пункты: Дьяково – Халмеу, Солотвино – Сигету Мармацией, Красноильск – Викову де Сус, Порубное – Сирет, Дьяковцы – Раковец.

Самые большие очереди обычно на пункте пропуска Дьяково. Проверить время ожидания на пропускных пунктах с Румынией на въезд в Украину можно по ссылке.

Следует учесть, что меньшие очереди – с понедельника по среду, с четверга в выходные количество желающих пересечь границу растет.

Напомним, мы писали, как доехать в Германию из Украины и Польши. Можно путешествовать поездами с пересадкой в Польше или прямыми автобусными маршрутами.

Также мы писали, как доехать до Словакии из Украины. Один из самых бюджетных вариантов – поездом.

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