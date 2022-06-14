Большие потери. Стало известно, как пострадал туризм в Украине из-за войны

Отрасль только начинает входить в период наибольших экономических потерь, говорят в ГАРТ

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину и войны поступления в государственный бюджет Украины от туризма сократились на 18%.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Государственного агентства развития туризма.

Больше всего налогов уплатили санатории и гостиницы

В ведомстве подсчитали, сколько государственный бюджет Украины недополучил налогов от туристической отрасли из-за российского вторжения.

"За первые четыре месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины оплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилась на 10%. Также зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических - на 7%", — привели цифры в ДАРТ.

В подсчетах говорится, что наибольшую долю налогов в государственный бюджет за 4 месяца 2022 года уплатили отели и санатории. Сумма поступлений от них составила почти 370 млн грн. Однако эта сумма оказалась на 24% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Фото: Какие суммы налогов поступили в бюджет от отрасли туризма за первые 4 месяца 2022 года (инфографика ДАРТ)

"Зафиксирован спад на 58% от деятельности туристических баз, кемпингов, детских лагерей отдыха, уплачено - 57 млн грн налога против 137 млн грн за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

Турагентства уплатили на 85% больше налогов

Также В ГАРТ увидели значительный прирост дохода от деятельности туристических агентств. Они уплатили в государственный бюджет на 85% средств больше, чем в прошлом году.

"Эксперты связывают это с тем, что в этот отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, а для них характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники. Незначительный рост уплаты налогов – на 5 % – также продемонстрировали туроператоры и владельцы частных усадеб, которые в совокупности заплатили в госбюджет почти 100 млн грн", — уточнили в ведомстве.

"Отрасль только входит в период наибольших экономических потерь"

Наибольшую сумму налогов за первые 4 месяца года продемонстрировали Киев и 9 областей нашей страны:

Ивано-Франковская

Львовская

Киевская

Одесская

Днепропетровская

Закарпатская

Харьковская

Запорожская

Полтавская области.

Однако если сравнивать суммы с тем же периодом 2021 года, то в Киеве, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях все же произошел спад, добавляют в Госагенстве развития туризма.

Фото: Львовская область - в числе тех, где уплатили налогов больше всего (unsplash.com)

Больше всего по налогам потеряли Одесская (84%) и Ивано-Франковская (58%) области. Рост продемонстрировали Львовская (47%), Закарпатская (30%), Полтавская (24%) и Киевская (10%) области.

Туристическая отрасль Украины только начинает входить в период наибольших экономических потерь, говорит глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"Поскольку в Украине в принципе февраль и март – всегда период низкого сезона, то и потери пока не значительные. Ведь сезон у нас начинался фактически с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре обычно стартовал деловой сезон. Таким образом мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь", — уточнила она.

Напомним, в ДАРТ назвали страны, сети отелей и авиакомпании, которые не стесняются сотрудничать со страной-оккупантом.