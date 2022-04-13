"Не осуждают оккупанта". Страны, отели и авиакомпании, которые до сих пор работают с РФ

В ДАРТ призывают бойкотировать ряд компаний и не пользоваться их услугами

Все страны и компании должны объединиться и бойкотировать любое сотрудничество с Россией. К этому в очередной раз призывают в Государственном агентстве развития туризма. Там проанализировали, кто поддерживает активное сотрудничество с россиянами в разгар войны против Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал ГАРТ.

"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогам поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", — говорят в ведомстве.

В то же время в ГАРТ подчеркнули, что с первых дней вторжения оккупантов в Украину мир начал объединяться и осуществлять экономическое давление на врага с помощью санкций. Присоединилось к ним и туристическое мировое сообщество.

"Евросоюз, США и Канада закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. Сервисы бронирования Booking.com, Airbnb и Expedia прекратили работу в стране-агрессоре. Всемирная туристическая организация (UNWTO) в начале марта созвала внеочередное заседание Исполнительного совета и приостановила членство РФ в UNWTO. Однако остались те, которые решили, что санкции можно игнорировать", — говорят в Гостуризме.

Какие страны до сих пор "сохраняют нейтралитет" к стране-оккупанту

В ГАРТ проанализировали, как на самом деле мировой туризм поддерживает Украину и кто до сих пор "не гнушается тем, чтобы зарабатывать кровавые российские деньги и спонсировать войну".

Фото: В ДАРТ призывают к тотальному бойкоту всех, кто до сих пор сотрудничает с россиянами (t.me/ДАРТ)



Например, одна из крупнейших мировых гостиничных сетей Marriott Hotels с одной стороны пожертвовала более $100 млн на помощь украинцам, но при этом не закрыла свои отели в России. Впрочем, как и другие американские гостиничные компании - HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts и Radisson, которые работают в РФ и сейчас. И это несмотря на то, что США постоянно вводят экономические санкции против РФ.

Также существует длинный список стран, которые "сохраняют нейтралитет" или вообще не осуждают оккупанта, говорят в Гостуризме. Сейчас их более 70-ти. В этот перечень входят:

Хорватия;

Шри-Ланка;

Сейшелы;

Черногория;

Марокко;

Катар;

Саудовская Аравия;

ОАЭ и многие другие.

"Самый интересный кейс - среди стран, которые готовы принимать у себя туристов из России, имеет Турция. Там даже серьезно думают над тем, чтобы создать новую авиакомпанию, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на турецкие курорты – ведь Европейское агентство по безопасности полетов приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний России", — напоминают в ведомстве.

Кроме того, правительство Турции также планирует оказать кредитную поддержку турецким туроператорам, базирующимся в России. В первую очередь такая поддержка будет предоставляться компаниям Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – $300 миллионов.

Фото: В Турции создадут новую авиакомпанию, которая будет заниматься перевозкой россиян на местные курорты (unsplash.com)

Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая. Кроме того, крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines вызвался предоставить 1,5 миллионов мест для "пакетных" туристов из России. Всего в этом туристическом сезоне турецкие курорты планируют принять у себя более 3 млн россиян.

Несмотря на санкции. Какие авиакомпании до сих пор соединяют РФ с остальным миром

"Вопреки введению ЕС санкций против страны-оккупанта, авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Qatar Airways довольно успешно соединяют РФ с остальным миром, аналогичную политику проводит и крупнейшая авиакомпания Израиля EL AL. Сейчас именно через авиахабы этих стран россияне с пересадками путешествуют в страны ЕС, Канаду и США", — отмечают в ДАРТ.

Там добавляют, что компании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, принадлежащие китайскому правительству, "дают возможность" руссо-туристо" совершать полеты в Северную Америку, Европу, Азию, Австралию". А поскольку они активно работают в российских аэропортах, то таким образом вносят прямой вклад в российскую экономику и спонсируют войну.



"Призываем вас не пользоваться услугами этих авиакомпаний. Найдите их страницы в социальных сетях и "поблагодарите" за их поддержку войны в Украине", — подчеркнули в Государственном агентстве развития туризма.

Напомним, в ЕС частично ослабили санкции против пассажирской авиации России.