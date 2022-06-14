Великі втрати. Стало відомо, як постраждав туризм в Україні через війну

Галузь тільки починає входити у період найбільших економічних втрат, кажуть у ДАРТ

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та війну надходження до державного бюджету України від туризму скоротилися на 18%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на прес-реліз Державного агентства розвитку туризму.

Найбільше податків сплатили санаторії та готелі

У відомстві підрахували, скільки державний бюджет України недоотримав податків від туристичної галузі через російське вторгнення.

"За перші чотири місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. Також зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних - на 7%", - навели цифри у ДАРТ.

У підрахунках йдеться, що найбільшу частку податків до державного бюджету за 4 місяці 2022 року сплатили готелі та санаторії. Сума надходжень від них склала майже 370 млн грн. Однак ця сума виявилася на 24% меншою за той же період 2021 року.

Фото: Які суми податків надійшли до державного бюджету від галузі туризму за перші 4 місяці 2022 року (інфографіка ДАРТ)

"Зафіксований спад на 58% від діяльності туристичних баз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку, сплачено - 57 млн грн податку проти 137 млн грн за аналогічний період 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Турагентства сплатили на 85% більше податків

Також у ДАРТ побачили значний приріст доходу від діяльності туристичних агентств. Вони сплатили до державного бюджету на 85% коштів більше, ніж торік.

"Експерти пов’язують це з тим, що до цього звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, а для них характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята. Незначний ріст податків – на 5 % - також продемонстрували туроператори та власники приватних садиб, які в сукупності сплатили до держбюджету майже 100 млн грн", - уточнили у відомстві.

"Галузь тільки входить у період найбільших економічних втрат"

Найбільшу суму податків за перші 4 місяці року продемонстрували Київ та 9 областей нашої країни:

Івано-Франківська

Львівська

Київська

Одеська

Дніпропетровська

Закарпатська

Харківська

Запорізька

Полтавська області.

Однак якщо порівнювати суми з тим самим періодом 2021 року, то у Києві, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях все ж відбувся спад, додають у Держагенстві розвитку туризму.

Фото: "Львівська область - у числі тих, де податків сплатили найбільше (unsplash.com)

Найбільше по податках втратили Одеська (84%) та Івано-Франківська (58%) області. Ріст продемонстрували Львівська (47%), Закарпатська (30%), Полтавська(24%) та Київська (10%) області.

Туристична галузь України тільки починає входити у період найбільших економічних втрат, каже голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Оскільки в Україні в принципі лютий і березень - завжди період низького сезону, то і втрати поки маємо не значні. Адже сезон у нас починався фактично з травня-червня, піку досягав у липні-серпні, у вересні-жовтні зазвичай стартував діловий сезон. Таким чином ми зараз лише входимо у період найбільших економічних втрат", - уточнила вона.

Нагадаємо, у ДАРТ назвали країни, мережі готелів та авіакомпанії, які не соромляться співпрацювати з країною-окупантом.