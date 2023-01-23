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Посилення правил. Які зміни готують у Польщі для іноземців у 2023 році

Фото: Біженці на кордоні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польський Сейм розглядає поправки до Закону про іноземців, які торкнуться також українців. Нові норми посилять умови перебування іноземних громадян у країні.

Які важливі зміни чекають на українців у Польщі у 2023 році, РБК-Україна розповів юрист Микола Семеняка, який допомагає нашим громадянам із легалізацією в цій країні.

Наразі у парламенті Польщі розглядають 30 поправок до закону про допомогу українським біженцям, а підписання документа може відбутися вже 25-26 січня. Передбачається, що деякі категорії біженців зможуть просити про тимчасовий дозвіл на проживання – оформлення карти побиту.

Також у Польщі цими днями розглядають поправки до Закону про іноземців. Нові зміни посилять перебування іноземних громадян у країні, зазначає юрист.

Основні поправки до закону про іноземців такі:

  • із 14 до 7 днів скорочується термін внесення апеляції від певних рішень адміністративних органів;
  • низка компетенцій UDSC (Управління у справах іноземців) переходить до Straż Graniczną (Прикордонної служби). Це стосується розгляду рішень у другій інстанції. Це має розвантажити управління та полегшити швидкий розгляд заяв, у тому числі апеляцій щодо карт побиту;
  • добровільне повернення іноземця після рішення про повернення скоротиться і становитиме 8 днів. За цей час іноземець повинен буде завершити всі справи та залишити Польщу;
  • термін депортації збільшиться на максимальні 10 років. На даний момент термін складає 5 років, подавати апеляцію можна після половини терміну – тобто через 2,5 роки. Тому, отримуючи депортацію на 10 років, можна буде намагатися скоротити термін лише після 5 років.
  • У разі затримання іноземця на кордоні до компетенції Прикордонної служби може входити обмеження волі навіть на 7 діб.

Фото: Частину компетенцій щодо іноземців передадуть Прикордонній службі (twitter.com/straz_graniczna)

У зв'язку з посиленням правил для іноземців юрист закликає ретельныше дотримуватися законів у Польщі. До речі, депортація з Польщі загрожує навіть за нелегальне працевлаштування – до війни деяких українців випроваджували з країни після перевірок інспекції праці.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати українці у Польщі.

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