Посилення правил. Які зміни готують у Польщі для іноземців у 2023 році

Польський Сейм розглядає поправки до Закону про іноземців, які торкнуться також українців. Нові норми посилять умови перебування іноземних громадян у країні.
Які важливі зміни чекають на українців у Польщі у 2023 році, РБК-Україна розповів юрист Микола Семеняка, який допомагає нашим громадянам із легалізацією в цій країні.
Наразі у парламенті Польщі розглядають 30 поправок до закону про допомогу українським біженцям, а підписання документа може відбутися вже 25-26 січня. Передбачається, що деякі категорії біженців зможуть просити про тимчасовий дозвіл на проживання – оформлення карти побиту.
Також у Польщі цими днями розглядають поправки до Закону про іноземців. Нові зміни посилять перебування іноземних громадян у країні, зазначає юрист.
Основні поправки до закону про іноземців такі:
У зв'язку з посиленням правил для іноземців юрист закликає ретельныше дотримуватися законів у Польщі. До речі, депортація з Польщі загрожує навіть за нелегальне працевлаштування – до війни деяких українців випроваджували з країни після перевірок інспекції праці.
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