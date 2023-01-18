Від держави і фондів. Які виплати можуть отримати українці у Польщі

Українці, які оформили у Польщі тимчасовий захист, можуть отримувати різні виплати від уряду та міжнародних фондів.

Яку фінансова допомогу передбачена у січні 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Одноразова допомога 300 злотих

На цю виплату можуть розраховувати українці, які прибули в країну після 24 лютого. Це одноразова допомога на перші потреби біженців. Для отримання є умови:

Мати докази перетину кордону після 24 лютого 2022 року (відмітка Прикордонної служби – штамп про в'їзд у паспорті чи на іншому документі. Оформлення ідентифікаційного номера PESEL. Відкритий рахунок у польському банку.

Для отримання допомоги потрібно відвідати найближчий муніципалітет (Urząd) та заповнити анкету. Анкета видають на місці в ужонді. Після цього кошти прийдуть на картку – інколи це може зайняти місяць.

Фото: Реєстрація українців у Польщі (gettyimages.com)

Витрати цих коштів не контролюються – за них можна придбати одяг чи їжу, або квитки на потяг.

Виплати на дітей "Сім’я 500+"

Це одна з найпопулярніших виплат у Польщі. Її можуть отримати громадяни України на кожну дитину до 18 років. Для цього є умови:

перебувати в Польщі легально, наприклад, за тимчасовим захистом;

мати під опікою дитину до 18, яка має громадянство України і прибула до Польщі після 24 лютого 2022 року;

мати під опікою дитину, яку народила в Польщі громадянка України, яка перебуває в країні на законних підставах.

Грошова допомога 500 злотих щомісяця (понад 4000 гривень) виплачується протягом перебування дитини на території Польщі.

У 2023 році Управління соціального страхування (ZUS) контролюватиме за допомогою даних Прикордонної служби Польщі виїзд отримувачів цієї допомоги. Якщо отримувач буде відсутній в країні понад 30 днів, допомога анулюється. Отже перед виїздом треба повідомляти в ZUS, інакше доведеться повертати переплату.

Фото: Оформлення допомоги в ZUS (gettyimages.com)

Пільги для багатодітних батьків Karta Dużej Rodziny

За допомогою цієї програми можна отримувати знижки у магазинах, на залізничні квитки та у закладах харчування. Іноземці також мають право розраховувати на цю допомогу. Для цього потрібно мати підтвердження легального перебування у Польщі.

Карту великої родини можуть отримати:

батько або мати – 50% знижки;

мачуха або вітчим – 50% знижки;

дитина – 75% знижки.

Щоб отримати карту, дохід родини не має значення. Документи подають до місцевої влади або онлайн за посиланням.

До заявки потрібно додати такі документи:

документ, що посвідчує особу (паспорт, карта побиту); свідоцтва про народження дітей; підтвердження, що батьки не позбавлені батьківських прав.

Батьки отримуватимуть карти без обмеження по часу. Діти – лише до 18 років з можливістю продовжити до 25 на час навчання. Для дітей з інвалідністю карта видається назавжди.

Фото: Допомога українцям у Кракові (gettyimages.com)

Виплати "400 Plus" на дітей у яслах

Програма "400 Plus" допомагає батькам, чиї діти перебувають у яслах. Максимальний розмір виплати – 400 злотих на місяць. Допомога покриває усі витрати у яслах, крім харчування. Якщо ясла коштують менше, сума виплати дорівнюватиме фактичним витратам.

Ця програма стартувала 1 квітня 2022 року. Скористатися допомогою можуть як поляки, так і українці, що перебувають у Польщі. Подати заявку у ZUS можуть:

громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року;

громадянки України, які перетнули кордон з Польщею після 23 лютого 2022 року та народили у Польщі дитину;

якщо один з батьків проживав у Польщі до 24 лютого, але дитина прибула в країну вже після початку війни;

громадяни інших країн, які за рішенням польського суда опікуються українською дитиною, що прибула до Польщі після 24 лютого 2022.

За допомогою цих коштів можна покрити витрати на ясла, дитячий клуб, заклад, у якому працює денний опікун та на оплату денного опікуна, який є приватним підприємцем.

Програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Ця програма розрахована на дітей від 1 до 3 років. Вона стартувала 1 січня 2022 року. У 2023 році вона також триватиме, й українські біженці можуть подати заявку.

На допомогу можуть розраховувати такі категорії:

іноземці, які мають постійне місце проживання у Польщі;

іноземці з тимчасовим дозволом на перебування (карта побиту);

українці, які мають статус UKR.

Виплати становлять від 500 до 1000 злотих на місяць. Але не можна одночасно користуватися програмою 400 Plus.

Подати заявку можна на:

платформі PUE ZUS;

порталі Emp@tia MriPS;

через електронний банкінг.

До заявки потрібно додати такі документи:

рішення польського суду про підтвердження опікунства; або підтвердження тимчасового опікунства; номер PESEL одного з батьків та дитини, на яку оформлюється допомога; номер польського банківського рахунку.

У заявці треба вказати польський номер телефону та адресу електронної пошти. Заявку можна подати з першого числа місяця, у якому дитині виповнюється 9 місяців.

Фото: Підтримка українських біженців у Польщі (gettyimages.com)

Допомога від міжнародних організацій у Польщі

Із початку війни чимало міжнародних організацій надавали фінансову допомогу українським біженцям, але з часом їхні кошти вичерпалися. Але є фонди, які планують надалі допомагати українцям грішми у 2023 році.

Виплати від Міжнародної організації з міграції

Отримати допомогу від МОМ можуть українці, які проживають у Підкарпатському, Малопольському, Свентокшиському і Шльонському воєводствах. Нова реєстрація на допомогу має початися наприкінці січня-початку лютого 2023 року.

Реєстрація відбувається за попереднім записом по телефону або по електронній пошті:

Краків: +48886977553, krakow@fundacjaq.pl;

Катовіце: +48692823960, katowice@fundacjaq.pl;

Нова Демба: +48886977529, nowadeba@fundacjaq.pl;

Жешув: +48886977526, rzeszow@fundacjaq.pl.

Допомога розрахована на вразливі категорії: це пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, матері з однією дитиною та більше (до 5 осіб).

Наразі на цю допомогу зареєструвалися близько 4 тисяч сімей. На виплати можна чекати упродовж 3-3,5 місяців. Допомога від МОМ розрахована на людей, які ще не отримували виплат від жодної організації, таких як ООН, IRC.

Виплати від УВКБ ООН

Прийом нових заявок ця організація завершила у вересні 2022 року, але до грудня ще тривали співбесіди. Найближчим часом кошти почнуть надходити.

Організація вирішила продовжити надавати допомогу й у 2023 році, тому в найближчому часі може початися нова реєстрація.

Допомогу від ООН зможуть отримати:

люди, які перетнули кордон Польщі з 24 лютого 2022 та проживали в Україні на момент початку повномасштабного вторгнення; ті, хто ще не отримував фінансової допомоги від інших організацій; особи, які потребують особливого захисту (люди з інвалідністю, особи з обмеженими можливостями, вагітні жінки, люди похилого віку, особи з серйозними захворюваннями); біженці з економічною вразливістю (без постійної роботи, без допомоги з безробіття, ті, що не мають постійного джерела доходу);

Навіть якщо біженців запросять на співбесіду, це не гарантує, що допомогу призначать.

Нагадаємо, ми писали, у яких випадках українців просять повертати виплати у Польщі.