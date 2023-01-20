Вже із квітня. У Польщі готують важливі зміни у легалізації українських біженців

Найближчим часом влада Польщі готується ухвалити зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною. Рішення може бути ухвалене 25-26 січня.

Які важливі зміни чекають на українців у Польщі у 2023 році, РБК-Україна розповів юрист Микола Семеняка, який допомагає нашим громадянам із легалізацією в цій країні.

Основні зміни для українських біженців

Сенат вніс 30 поправок до закону про допомогу громадянам України, зараз їх розглядає Сейм, а підписання може відбутися 25-26 січня, повідомляє спеціаліст.

"Але ми вже можемо говорити про ці зміни, тому що на 99% вони будуть прийняті", – каже Микола Семеняка.

Він перераховує основні правила, які можуть запровадити для українців із тимчасовим захистом у Польщі:

ZUS (Управління соціального страхування) приєднається до Straży Granicznej (Прикордонної служби) для відстеження перебування українців у Польщі та матиме контроль над виплатами "500+" та іншими. Це дозволить ZUS переглядати виїзди більш ніж на місяць. 30-денний термін отримання PESEL від дати прибуття до Польщі. Поправка має рекомендаційний характер, але на практиці може виявитися, що після 30 днів відмовлять у реєстрації. Через 120 днів від першого в'їзду до Польщі громадянин України повинен буде оплачувати 50% вартості проживання та харчування у колективних центрах, але не більше 40 злотих на добу. А після 180 днів – вже 75% вартості (не більше 60 злотих).

Фото: ZUS переглядатиме виїзди українців із Польщі (facebook.com/Centrumis)

Посвідку на проживання будуть видавати біженцям: умови

Для українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, діє заборона на подання документів для оформлення тимчасової посвідки на проживання до 3 років – карти побиту.

"У майбутньому отримання карти побиту дає більше комфорту проживання в Польщі. Це і простіший перетин кордону, безпроблемні подорожі в Європі, виконання вимог мати документи у разі іпотеки, кредиту. Крім того, це дає можливість подаватися на візу в інші країни світу", – пояснює Микола Семеняка.

Фото: Карта побиту спростить українцям поїздки у Польщі та країни ЄС (twitter.com/straz_graniczna)

За його словами, заборона на подання заяв біженцями залишається чинною, але є вагомі винятки. Розглядають можливість подання на карку побиту з квітня 2023 року для громадян України, які:

працюють;

навчаються;

ведуть господарську діяльність;

з метою легалізації дітей;

на підставі шлюбу.

"Всі деталі будуть відомі незабаром. А головне – це внутрішня практика відділів у справах іноземців, яка сформується від квітня. На сайтах з'являться правила та порядок подання з вищезгаданих підстав. Процедуру хочуть оцифрувати, наприклад – використовувати відбитки пальців, взяті при оформленні номера PESEL", – розповідає юрист.

Це означає, що відвідувати відділ не потрібно. Планується підписання заяви цифровим державним підписом, який українці також отримують при отриманні PESEL.

"На мою думку, Польща формує план, за яким легалізація громадян України буде вводитися поетапно, щоб не перевантажити відділи у справах іноземців і не викликати невдоволення співробітників та не призвести до страйків. З року в рік Управління б'є рекорди за кількістю виданих ВНП", – зазначає він.

Микола Семеняка підбиває підсумок: протягом 2023 року громадяни України, які в'їхали до Польщі з 2022 року, зможуть отримати карту побиту та пов'язану з нею свободу переміщення.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати українці у Польщі.