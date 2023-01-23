Ужесточение правил. Какие изменения готовят в Польше для иностранцев в 2023 году

Польский Сейм рассматривает поправки к Закон об иностранцах, которые коснутся также украинцев. Новые нормы ужесточат условия пребывания иностранных граждан в стране.
Какие важные изменения ждут украинцев в Польше в 2023 году, РБК-Украина рассказал юрист Николай Семеняка, который помогает нашим гражданам с легализацией в этой стране.
Сейчас в парламенте Польши рассматривают 30 поправок к закону о помощи украинским беженцам, а подписание документа может состояться уже 25-26 января. Предусматривается, что некоторые категории беженцев смогут просить о временном виде на жительство – оформлении карты побыту.
Также в Польше в эти дни рассматривают поправки к Закону об иностранцах. Новые изменения ужесточат пребывание иностранных граждан в стране, отмечает юрист.
Основные поправки в закон об иностранцах такие:
В связи с ужесточением правил для иностранцев юрист призывает тщательнее соблюдать законы в Польше. К слову, депортация из Польши грозит даже за нелегальное трудоустройство – до войны некоторых украинцев выдворяли из страны после проверок инспекции труда.
Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.