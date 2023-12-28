Японська авіакомпанія перефарбувала всі літаки через війну в Україні: деталі

Японська бюджетна авіакомпанія ZIPAIR наприкінці 2023 року завершила повне перефарбування своїх літаків, щоб їхній логотип не асоціювався з російською агресією в Україні. Лоукостер прибрав букву Z на хвості та оновив ліврею.

Це безпрецедентне рішення для компанії, яка розпочала роботу лише у 2020 році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

На хвостах авіалайнерів ZIPAIR до 2022 року була нанесена велика Z –перша літера назви компанії. Але у лютому 2022 року на територію України вторглися російські війська, на військовій техніці яких були розпізнавальні знаки Z та V. Ці літери почали використовувати й ті, хто висловлював свою підтримку дій РФ.

У японській авіакомпанії використання на літаку літери, що асоціюється з агресією проти України, могло призвести до репутаційних ризиків. Тому логотип вирішили прибрати.

"Деякі люди можуть подумати, що авіакомпанія підтримує російське вторгнення в Україну, коли вони бачать логотип без жодного пояснення", – пояснив президент ZIPAIR Сінго Нісіда у 2022 році.

У червні 2022 року літеру Z на хвостах літаків заклеїли стікерами зі смужками фірмових кольорів авіакомпанії – білого, чорного та зеленого.

Повноцінне перефарбування першому авіалайнеру ZIPAIR провели ще наприкінці 2022 року. Останній літак Boeing 787 отримав оновлену ліврею наприкінці цього року.

Зазначається, ZIPAIR розпочала польоти у 2020 році. Тому рішення поміняти ліврею через 2 роки роботи через дії іншої країни є безпрецедентним для авіації. Зазвичай авіакомпанії зберігають свою стилістику протягом десятиліть, лише трохи оновлюють стиль.

Японія є одним із головних партнерів України. Країна надає Україні економічну допомогу мільярдами доларів.

Нагадаємо, ми писали, де тепер виконує рейси колишній літак МАУ. Авіалайнер літає під прапором України.

Також ми розповідали, кому належить літак, який вилетів із "Борисполя". На борту авіалайнера був напис Azur Air та ліврея кольорів російського прапора.